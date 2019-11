Tri Bandićeva tajna stana iskliznula državi, radi se o čak 3,4 milijuna kuna

Foto: Matija Habljak / Pixsell

Ako Milan Bandić kojim slučajem bude osuđen u nekoj od parnica u kojima mu sude, država se neće moći naplatiti prodajom tri stana za koje smatra da su vlasništvo zagrebačkoga gradonačelnika.

Sva tri su kupili Mate i Silvana Brzica iz Imotskog gotovinom za koju nisu mogli utvrditi podrijetlo. Radi se o čak 3,4 milijuna kuna kojima su platili stanove, pišu 24 sata.

Sva tri su sagradile tvrtke koje s kojima je Zagreb prethodno imao zamjene zemljišta, pa zgrade u kojima su ti stanovi ne bi ni bile sagrađene da nije bilo odluka zagrebačke uprave na čelu s Milanom Bandićem.

I za sva tri je Uskok utvrdio da ga Brzice nisu koristile nego su služili gradonačelniku Milanu Bandiću. Sad su s tih stanova skinute blokade otuđenja, jedan stan je Mate Brzica već prodao, a planira i druga dva.

Blokade su skinute jer su mogle trajati maksimalno dvije godine uz određena produljenja, ali svi rokovi su probijeni, a gradonačelniku su procesi tek na početku. Također ga je sud i oslobodio optužbi da je utajio porez u izbornoj kampanji, pa više nema razloga za blokadu imovine. Kako je sve počelo?

Nakon što je Milan Bandić uhićen prije pet godina, Uskok je na osnovi dokaza pokrenuo blokadu njegove imovine. Uz poznati stan u Bužanovoj, Uskok je utvrdio da on neprijeporno koristi i susjedni stan, koji glasi na njegova brata Dragu te da je stariji brat samo pokriće vlasništva. To je javnost već dugo nagađala, a Uskok je to potvrdio. Ali pravo iznenađenje bila je blokada još tri stana u Zagrebu: na Krugama, u Gračanima i na Jarunu.