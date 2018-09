Stan sa jednim jako neobičnim detaljem postao hit na internetu

Stan od svega 18,5 kvadrata koji se iznajmljuje za 525 dolara mjesečno (3350 kuna) u elitnom dijelu St. Louisa, grada u američkoj saveznoj državi Missouri, postao je viralni hit.

Kako piše Večernji list, cijena je zbog toga i više nego prihvatljiva, no ono kako stan izgleda definitivno nije.

Naime, u sklopu kuhinje nalazi se i kupaonica. Ili je kuhinja u kupaonici. Kako god, ne izgleda uopće kako bi trebalo.

Have to love the St. Louis housing market. Combo kitchen/bathroom, $525/month pic.twitter.com/T4TskfWxHD