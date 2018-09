Slučaj koji poziva na oprez: Prošle godine prodao stan, a sada mu prijeti ovrha za režije

Foto: Davor Javorović / Pixsell

Prije nego što prodaju svoj stambeni prostor, prodavatelji su dužni svesti sve račune na nulu, No, čak i kada to učine, još se nisu zauvijek riješili mogućnosti da budu ovršeni za neki režijski tošak učinjen u toj nekretnini. Naime, ako prethodno nije proveo zamjenu podataka u svim komunalnim tvrtkama, može ga se teretiti za neplaćene račune. Njega, ne novog vlasnika. Kako piše Glas Slavonije, na svojoj je koži to osjetio Osječanin koji je prodao stan još prije godinu dana pa je njegov šok bio razumljiv kad je nedavno primio obavijest s prijedlogom za ovrhu.

- Nakon što sam prodao stan, nisam imao razloga više dolaziti na tu adresu, tim više što sam poplaćao sva dugovanja do datuma do kada sam bio vlasnik. Kad sam nedavno otvorio kovertu i vidio da ću biti ovršen zbog duga od 300-tinjak kuna, najprije sam mislio da je riječ o čistoj pogrešci. Nisam bio u pravu, dapače - oblio me znoj kad sam doznao da nisam dužan samo za vodu, nego da mi prijeti i ovrha za račune za gradsko grijanje i komunalnu naknadu - prepričava nam svoje neugodno iskustvo 35-godišnji Osječanin. Dodaje, puka je sreća što kupca pozna od prije i s njim je ostao u kontaktu. Odmah ga je kontaktirao i rekao da podmiri račune, jer će u protivnom on, koji odavno nije vlasnik, morati platiti njegove dugove.

Ovaj je slučaj vrlo dobar primjer svima u slučaju da prodaju svoju nekretninu. Naime, obveze ne prestaju nakon podmirenja svih dugovanja na dan promjene vlasnika. Samo izmjenom matičnih podataka sigurni ste od ovrha za neplaćene račune za usluge koje vi niste koristili.