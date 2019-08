6 sigurnih znakova da si ne možete priuštiti kupnju stana, nego trebate i dalje iznajmljivati

FOTO: GettyImages

Također dobra odluka da nastavite iznajmljivanje je ako plaćanje rate prelazi 43% vašeg bruto prihoda, kreditna sposobnost vam je ocijenjena niskom ili postoji mogućnost da se preselite zbog novog posla ili novog radnog mjesta unutar firme, analizira Business Insider.

Ako mislite da je iznajmljivanje skupo, iznenadili bi vas svi skriveni troškovi koji dolaze s vlasništvom doma.

Kupnja doma velika je financijska obveza. Dok neki smatraju da je nekretnina pouzdan generator bogatstva - to nije izvedivo ili praktično za veliki broj ljudi.

Ovo su glavni znakovi koje biste trebali uzeti u obzir - da vam je pametnije nastaviti iznajmljivati nego kupiti nekretninu:

1. Nemate zasebni fond za predujam

Ako je vaš fond za hitne slučajeve dupli od vašeg fonda za predujam, niste spremni kupiti dom, kaže Jill Schlesinger, certificirana financijska planerica i analitičarka poslovnih vijesti za CBS.

Fond za hitne slučajeve obično je vaša prva linija obrane od duga, a ako budete vlasnik nekretnine, nećete imati imunost na neočekivane troškove kao što su gubitak posla, hitna medicinska pomoć ili obiteljska kriza. Štoviše, posjedovanje kuće može doći s vlastitim nepredviđenim troškovima, a nepostojanje novčanog sigurnosnog jastuka može dovesti do paničnog donošenja odluka ili oskudic, upozorava Schlesinger.

Trebati će vam najmanje 10% predujma za dom uz određene troškove zatvaranja kupnje.

2. Vaši mjesečni troškovi stanovanja prelaze 30% vašeg prihoda

Ako želite brzo izgraditi bogatstvo, trebali biste ciljati da trošite oko 30% svog prihoda nakon oporezivanja na stanovanje. To znači da vaš ukupni trošak stanovanja ne bi trebao biti veći od 30% od plaće.

Ako ste već na toj granici nakon plaćanja stanarine i komunalnih usluga, vjerojatno još nije vrijeme za kupnju kuće.

Mjesečni trošak posjedovanja kuće više je od samo plaćanja hipoteke. Možda ćete morati platiti i privatno hipotekarno osiguranje. I ne zaboravite na porez na imovinu, osiguranje kuće, komunalije i održavanje.

3. Ne možete si priuštiti kupovinu namještaja

Ako kupujete dom, vjerojatno je da ćete imati više prostora - a više prostora znači i više namještaja.

Colin Moynahan, certificirani financijski planer u blizini Charlestona u Južnoj Karolini, upozorava za Business Insider da je kupovina doma sigurno jedan od najvećih troškova s ​​kojima će se većina ljudi suočiti. No opremanje i kupovina namještaja i uređaja za novi dom također mogu biti veliki trošak.

Moynahan kaže da novi vlasnici domova možda o tome neće razmišljati. "Upravo ste potrošili sav taj novac na predujam. Sad, dom morate opremiti", kaže on.

Troškovi će se početi gomilati i ubrzo ćete zatražiti novu kreditnu karticu i stvoriti nove dugove koje ćete otplaćivati idućih pet godina, upozorava.

4. Imate lošu kreditnu sposobnost

Da biste se kvalificirali za stambeni kredit morate imati dobru kreditnu sposobnost koju ocjenjuje banka.

Što je vaša kreditna sposobnost veća, to ćete imati veće šanse za osiguranje niže kamatne stope. Uobičajene hipoteke zahtijevaju predujam najmanje 5% kupoprodajne cijene.

Vrijedno je napomenuti da stambeni krediti podržani od države mogu pomoći kupcima s nižim kreditnim rezultatima, no i dalje postoje određeni kompromisi.

5. Vaš omjer duga i prihoda je iznad 43%

Ako trebate uzeti hipoteku, zajmodavci će vam izračunati i omjer duga i prihoda kako bi utvrdili mjesečnu uplatu. Omjer duga i prihoda možete dobiti jednostavnim izračunom: Podijelite sve mjesečne isplate duga prema bruto mjesečnom dohotku i imate omjer, ili postotak (nakon što pomaknete decimalni zarez dva mjesta udesno).

Što je niži postotak, to bolje izgledate zajmodavcima, jer on ukazuje na to da vaši dugovi čine manji dio zarade.

Omjer duga i prihoda od 36% ili manji smatra se idealnim, a 43% je obično granica kvalificirane hipoteke, prema podacima Zavoda za financijsku zaštitu potrošača SAD-a. Manji zajmodavci mogu napraviti iznimke, ali uvjeti zajma vjerojatno će isto biti manje povoljni.

6. U skoroj budućnosti mogli biste se preseliti zbog posla

Ako nemate planove dugo ostati na svom trenutnom poslu ili je priroda posla prolazna, vjerojatno nije dobra ideja uložiti novac u nekretnine.

"Postoje slučajevi u vašem životu gdje je iznajmljivanje toliko privlačnije, gotovo je blesavo razgovarati o tome", kaže Schlesinger. "Najam nije bacanje novca kroz prozor. Najam je mogućnost kupnje. Kupnje fleksibilnosti."