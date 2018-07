RIZ Odašiljači sele iz grada,  u Maksimiru luksuzni stanovi

Uprava ne traži i ovlaštenje da postojeću lokaciju daje u prodaju, Foto: EPA

Privatizacija RIZ Odašiljača, koja je predviđena planom prodaje većinskih udjela iz portfelja Centra za restrukturiranje i prodaju u 2018., pričekat će još neko vrijeme. Direktor tvrtke Stjepan Planinić zatražio je, naime, od skupštine koja će se održati 31. kolovoza, ovlaštenje za preseljenje proizvodnog pogona iz Božidarevićeve na novu lokaciju. Današnja je lokacija RIZ-a u zagrebačkom Maksimiru jedna od najatraktivnijih i zadnjih preostalih stambeno neizgrađenih na toj lokaciji tik uz park, a godinama je na meti građevinskog lobija, iz čijih se redova uporno lobiralo za privatizaciju tvrtke u kojoj je država većinski vlasnik, ciljajući da kupnjom tvrtke dođu do vrijednih kvadrata.

Rizovci su s druge strane uporno kočili privatizaciju nastojeći spriječiti ulazak upravo takvih kupaca koji neće mariti za temeljnu djelatnost, ali i tražeći da se njihovim radnicima omogući kupnja dionica kroz ESOP program.

Zaposlenici bi sada, prema prijedlogu o kojem će odlučivati skupština RIZ-a, trebali biti uključeni u izradu elaborata za preseljenje pogona, koji će se pripremati i uz pomoć “vanjskih suradnika”. Tko će biti savjetnici u izradi ovog projekta, službenih informacija nema, no zajedno sa zaposlenicima upravi će pomoći i kod odabira nove lokacije prikladne za proizvodnju. Kakvi su, pak, planovi predviđeni za postojeću lokaciju u Maksimiru, čija je vrijednost po procjenama kojima se dosad baratalo u državnim institucijama oko 40 milijuna kuna, do zaključenja ovog izdanja nije bilo moguće doznati. Prije nekoliko mjeseci, kako Poslovni dnevnik neslužbeno saznaje, vodstvo tvrtke od resornog Ministarstva državne imovine bilo je zatražilo stajalište o mogućoj zamjeni nekretnine, međutim iz poziva za skupštinu ne nazire se rješenje za postojeću lokaciju. Vidljivo je tek da RIZ namjerava novu lokaciju kupiti, dok uprava ne traži i ovlaštenje da postojeću lokaciju daje u prodaju. Zgrada RIZ-a nalazi se na oko četiri tisuće četvornih metara, no u krugu ima još značajan prostor, čiji imovinsko-pravni odnosi nisu riješeni.

Rješavanje pitanja nekretnina u slučaju RIZ-a dobrodošlo je prije pokretanja privatizacije, jer bi se uklonilo iz igre “lovce” na nekretnine, a i mogući prihod bi potaknuo rast RIZ-a. Problema s tekućom likvidnosti ovaj proizvođač nema, no tvrtka posljednjih godina bilježi pad prihoda (s 83 milijuna u 2015. na 54 milijuna u 2017.), lani je godinu zaključila s gubitkom, a taj negativan trend nastavljen je i u prvom kvartalu.