Raspisan natječaj: Grad u zakup daje društveni dom kojeg su napustili "ilegalci"

Foto: Robert Anić / Pixsell

Sami su ga, vlastitim trudom i novcem, podigli u šezdesetima, računajući da će u budućnosti taj društveni dom biti mjesto na kojem će se igrati njihova djeca i unuci. Prvi naraštaj još je uživao, a onda su dvoranu od 450 četvornih metara na adresi Lavoslava Ružičke 26 zauzeli ilegalci.



– Do 1992. društveni je dom pripadao tadašnjoj mjesnoj zajednici. Onda je čitav prostor dobio Grad, ali dio Ured za mjesnu samoupravu, a dio Ured za sport. Tako zgradu djelomično koristi Mjesni odbor Vrbik, a djelomično bi ona trebala biti dostupna za rekreaciju, kulturne i obrazovne sadržaje. Međutim, to nije tako od 2006. – objasnio je vijećnik Gradske četvrti Trnje Pero Kovačević pa dodao kako je upravo to godina u kojoj su se u jednu od dvorana Mjesnog odbora ilegalno uselile određene tvrtke i udruge te odbijale izaći. Vijeće je godinama inzistiralo da se zgrada vrati ljudima iz kvarta, a nakon što su “ilegalci” deložirani 21. siječnja, mislilo se da će se to konačno i dogoditi.



– Još u travnju 2016. mjesni odbor obišao je gradonačelnik Milan Bandić i obećao da će se 450 kvadrata vratiti na raspolaganje ljudima s Trnja. Na čitavom području ne postoji nijedna prostorija u kojoj bi se mogle organizirati radionice za djecu, rekreacija za umirovljenike ili sportske aktivnosti – kazao je Pero Kovačević, kojeg je deset dana kasnije, baš kao i njegove kolege iz Vijeća četvrti, dočekao hladan tuš. Grad je raspisao natječaj za davanje u zakup “dvorane za stolni tenis” unutar zgrade mjesnog odbora, odnosno dvorane za čiji su se povrat oni godinama borili. O tome, kažu vijećnici, koji su zbog toga sazvali i hitnu sjednicu, Grad se trebao s njima konzultirati.



– Morali su zatražiti mišljenje lokalne samouprave, što nisu napravili – rekao je predsjednik Vijeća Trnje Mato Bartoluci koji je s kolegama donio zaključak o povratku dvorane. Hoće li je zaista i dobiti natrag, mogu se samo nadati. – Ponude su pristizale do 12. veljače, ali u natječaju stoji da Grad ne mora odabrati ponudu nijednog ponuditelja. Nadamo se da će se upravo to i dogoditi, odnosno nadamo se da smo na vrijeme reagirali – rekao je Pero Kovačević, dok su njegovi kolege zaključili kako moraju riješiti i sam status zgrade mjesnog odbora, odnosno polovica nje da ne bude više proglašena sportskom građevinom pa se neće ni moći davati u zakup.