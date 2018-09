Prodajete ili kupujete nekretninu? Saznajte koji su kriteriji za odabir najbolje agencije

Foto: Getty Images

Nakon što se donese odluka o prodaji ili kupnji nekretnine, javlja se pitanje kome povjeriti tako važnu zadaću. Na tržištu postoji velik broj agencija, ali kako prepoznati koja je kvalitetna i najbolja za vas? Jelena Kravoščanec Todorović iz agencije za nekretnine Opereta pojašnjava kriterije koje svakako treba uzeti u obzir pri odabiru agencije za nekretnine koja će najbolje zastupati interese klijenta.

Kvalitetna agencija mora znati slušati potrebe i želje klijenta, te pronaći način kako provesti cijeli proces uz što manje stresa. Prilikom odabira svaki klijent bi trebao voditi računa o imidžu agencije i njezinoj tradiciji, odnosno koliko dugo posluje na tržištu, kakvu ponudu ima, koliko ulaže u marketing i stvaranje brenda, te kakve preporuke ima.

Ono što još razlikuje kvalitetnu agenciju od nekvalitetne jest ponuda koju ima. Ponuda treba biti jasno prezentirana i raznolika s realnim cijenama. Posao agenta za nekretnine je upoznati klijenta s realnom tržišnom cijenom, eventualnim nedostatcima ili prednostima određene nekretnine i svakako provjeriti pravni status nekretnine.

Svaka profesionalna agencija koja se bavi djelatnošću posredovanja mora biti upisana u imenik agencija koji je objavljen na stranicama Hrvatske gospodarske komore. Svaki agent treba imati licencu za posredovanje te također biti upisan u imenik agenata. Imenik agencije i agenata je transparentan i dostupan svima na internetu.

Agencije koje žele pružiti kompletnu uslugu svojim klijentima i potpunu pravnu sigurnost, imaju odvjetnički tim s kojim surađuju i koji se bave zemljišno-knjižnim pravom, te koji će znati dati ispravan pravni savjet. Pravne usluge koje kvalitetne i iskusne agencije uključuju u svoju proviziju, a u suradnji s odvjetničkim timom su provjera dokumentacije, izrada kupoprodajne dokumentacije, organiziranje ovjere kupoprodajnog ugovora i po potrebi solemnizacije ugovora o kreditu kod javnog bilježnika, predaja upisa založnog prava, dostava rješenja o upisu hipoteke i zk. izvatka za banku, predaja prijedloga za upis prava vlasništva na gruntovnicu.

Odabirom kvalitetne agencije štedite vrijeme, što je danas jako bitno. Ukoliko kupujete nekretninu, nakon što agentu date nalog on će napraviti odabir nekretnina samo za vas. Nekretnine koje će vam ponuditi bit će sa sređenom dokumentacijom i pripremljene za prodaju. Nećete gubiti vrijeme na pregled loših i nepotpunih oglasa, ili obilaske nekretnina koje vam uopće ne odgovaraju. Ukoliko prodajete nekretninu kvalitetnom prezentacijom nekretnine, tlocrtom i dobrim slikama, te profiliranim kupcima koji će doći pogledati nekretninu, svakako ćete uštediti svoje vrijeme. Danas agencije ulažu puno u kvalitetu prezentacije nekretnine, kao i cjelokupni marketing, te edukaciju svojih agenata koji će znati prepoznati potrebu svog klijenta.

Nakon što se pravni posao realizira klijenti plaćaju uslugu posredovanja, koja nije samo spajanje kupca i prodavatelja, nego puno više. Posao agenta za nekretnine je vrlo kompleksan i zahtjeva znanje iz različitih područja.

- Naša ideja poslovanja je da budemo one stop place. Mjesto na koje će klijent doći i dobiti potpunu uslugu, bilo da se radi o kupcu ili prodavatelju. Tako da u suradnji sa sestrinskim firmama nudimo svojim klijentima usluge projektiranja, uređenja interijera, izradu energetskog certifikata, sređivanja dokumentacije i savjetovanja vezano uz financiranje kupnje. Naša snaga je upravo naša veličina. Na tržištu postoji velik broj agencija za nekretnine i ne nude sve jednaku kvalitetu usluge. Svakako je potrebno uzeti vremena i pažljivo odabrati partnera. Moja preporuka je da to bude ona koja nudi kompletnu usluga za klijenta (od pripreme nekretnine za prodaju do upisa vlasništva kupca), s raznolikom ponudom, izgrađenim brendom i da ima "ono nešto" što čini svaku agenciju posebnom.