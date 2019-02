Prodaja nekadašnjeg austrougarskog hotela u kojem je odsjedala društvena krema zapela na visokoj cijeni

Foto: Getty Images

Prodaja državnog hotela Riviera sadašnjem korisniku, Arena Hospitality Groupu, zapela je na visokoj cijeni. Ministarstvo državne imovine, naime, za derutni hotel, nekadašnji austrougarski biser neobarokne arhitekture u kojem je odsjedala ondašnja društvena krema, zatražilo je 36,3 milijuna kuna. Osim toga, država na temelju Zakona o upravljanju državnom imovinom traži i 10,9 milijuna kuna plus kamate naknade za korištenje hotela u proteklih pet godina. AHG, međutim, nije prihvatio tu cijenu, pa je slučaj završio na sudu.

Potvrdili su to Glasu Istre u kratkom priopćenju iz samog Ministarstva. Navode da je slučaj proslijeđen DORH-u koji je pokrenuo tužbu protiv Grupe da bi Republika Hrvatska, odnosno Ministarstvo došlo u posjed hotela. Nakon što postupak završi, prodaja hotela bit će oglašena na javnom natječaju.

U AHG-u su, međutim, bili puno uvijeniji. Nisu željeli iznositi brojke oko kojih su nastali prijepori. Potvrđuju da su i dalje "u tijeku razgovori o pronalaženju zadovoljavajućeg rješenja za obje uključene strane, Arena Hospitality Group i Republiku Hrvatsku".

- Činjenica je da postoje određena neslaganja oko vrijednosti same zgrade. Nažalost, to je u velikoj mjeri posljedica neujednačenih kriterija i metoda koje se koriste prilikom procjene vrijednosti nekretnina. Interes Grupe je bio i ostao pronalaženje rješenja koje će omogućiti da na temelju tržišno prihvatljivih uvjeta investiramo u hotel koje je simbol turizma u Puli. Namjera nam je i ubuduće ulagati napore da bi se predmetna situacija riješila u najkraćem roku i da bismo konačno mogli bez ograničenja planirati i raditi na rekonstrukciji predmetne nekretnine, a sve kako bi Pula, njeni građani i gosti dobili reprezentativni hotelski objekt u samom gradu. Smatramo da je Pula to zaslužila, što je ujedno u skladu s razvojnim planovima Arena Hospitality Groupa, kaže Manuela Kraljević, direktorica prodaje i marketinga AHG-a.