Procvala stanogradnja u susjednoj državi: Država gradi 200.000 kvadrata

Prijavljena je gradnja 1824 stana s prosječnom površinom od 79 četvornih metara/ Ivo Čagalj/PIXSELL

Građevinarstvo u Srbiji se polako oporavlja, poSebno u sektoru stanogradnje. Prošlih mjeseci gradilo se više stanova, ali više ih se i prodaje, a broj izdanih građevinskih dozvola u svibnju srušio je sve mjesečne rekorde u posljednjem desetljeću. Izdano je 1607 dozvola za gradnju, čak 53 posto više nego u istom mjesecu prošle godine, pišu Večernje novosti. Prijavljena je gradnja 1824 stana s prosječnom površinom od 79 četvornih metara, a broj stanova je porastao za 45 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine.

Najviše u Beogradu

Najveća građevinska aktivnost zabilježena je u Beogradu, jer je gotovo svaka treća dozvola izdana u glavnom gradu Srbije. Slijedi Južnobačko područje, prije svega Novi Sad, a zatim Zlatibor i Raška. Građevinska direkcija Srbije je najveći investitor i trenutno gradi stambeno-poslovne komplekse na dvije lokacije. U Beogradu su u lipnju dobili zeleno svjetlo za izgradnju Zemunskih kapija na prostoru bivše vojarne Aleksa Dundić, na površini od oko šest hektara. Izgradit će osam objekata sa 1700 stanova, odnosno 200.000 kvadrata.

323 stana izgradit će se u kompleksu Zemunske kapije

U srpnju su postavili temelje za dva nova objekta s ukupno 78 stanova u naselju Sunčana strana u Novom Sadu, na mJestu bivše vojarne Jugovićevo. "U Zemunu je počela izgradnja prva tri objekta koji će imati 323 stana, 240 garažnih mjesta i 62 parkiralište", kaže čelnik Direkcije Nebojša Šurlan. Rok za završetak prve faze je rujan 2018. godine. Naselje se gradi u fazama i cijeli kompleks Zemunske kapije bit će gotov do kraja 2019. godine. Procijenjena vrijednost investicije je 100 milijuna eura.

U kompleksu će biti izgrađeni stanovi različitih struktura, od jednosobnih do četvorosobnih, površine od 31 do 90 četvornih metara. Šurlan najavljuje da će Građevinska direkcija Srbije u 2018. godini početi izgradnju novog stambeno-poslovnog kompleksa u Bloku 63 na Novom Beogradu, na parceli od 82 ara, između ulica Jurija Gagarina i Nehruove. Potpredsjednik Građevinske komore Srbije Goran Rodić kaže da je do ekspanzije u izgradnji stanova došlo zbog toga što su poslednjih mjeseci usvojeni planski dokumenti na koja se dugo čekalo, a bez kojih se ne mogu izdati građevinske dozvole.

Sve na kredit

"Mnoge lokacije su konačno dobile plansku dokumentaciju i to je povećalo građevinsku aktivnost. Dobro je što je to urađeno, ali bi nadležni morali obratiti pažnju na gustoću naseljenosti u pojedinim naseljima, jer ne mogu 'disati'. Urbanizam se mora usaglasiti, a ne da niču zgrade od po 15 katova, gdje god investitor poželi", objašnjava Rodić. U resornom ministarstvu kažu da je u Srbiji trenutno aktivno 10.576 gradilišta, od kojih je 1111 u Beogradu.

Ukupan broj aktivnih gradilišta u Novom Sadu je 723, Nišu 216, u Subotici 244, u Kragujevcu 213, u Čačku 160 i u Leskovcu 148. Građani Srbije, prema podacima Narodne banke, otplaćuju ukupno 115.373 stambenih kredita, u iznosu od 357,9 milijardi dinara. Najveći dio tih hipotekarnih zajmova, 88.687, što je 77 posto, osiguran je kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita - NKOSK.