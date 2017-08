Povećala se razlika između cijena kuća i stanova, evo gdje je najpovoljnija kupnja

Bjelovar, Foto: Damir Špehar / Pixsell

Podaci oglasnika Crozilla.com pokazuju kako su tijekom srpnja prosječne oglašavane cijene kuća na mjesečnoj razini zabilježile pad vrijednosti od 0,2 posto.

U Bjelovaru se za „kvadrat“ kuće, s uključenom cijenom okućnice, u prosjeku tražilo 459 eura, u Sisku 492 eura, a u Varaždinu 658 eura.

Tijekom srpnja se, putem oglasnika Crozilla.com, najviše pretraživala ponuda kuća u Osijeku, no unatoč tome njihove su cijene u prosjeku iznosile 605 eura po „kvadratu“, što je manje no, primjerice, u Slavonskom Brodu gdje se za kvadratni metar tražilo 680 eura.

Iako tijekom srpnja nisu bile najtraženije, zagrebačkim su kućama cijene i dalje bile više no u drugim gradovima u unutrašnjosti, a za jedan se metar kvadratni, s uključenom cijenom okućnice, u prosjeku tražilo 1207 eura.

Najskuplje su kuće i tijekom srpnja ostale na Jadranu, a visinom cijene i dalje prednjači Dubrovnik u kojem se, unatoč padu od 1,2 posto, za četvorni metar u prosjeku tražilo 3973 eura.

Splitskim je kućama prosječna oglašavana cijena pala za 2,7 posto, te je tijekom srpnja iznosila 1944 eura. Šibenik bilježi blagi pad cijena od 0,1 posto, a cijena „kvadrata“ iznosila je 1411 eura.

U Zadru su cijene kuća na mjesečnoj razini porasle za 0,6 posto, te su, prema podacima oglasnika Crozilla.com, u prosjeku iznosile 1609 eura po kvadratnom metru.

Cijene kuća u Istri na mjesečnoj su razini zabilježile porast. U Umagu su, prema podacima oglasnika Crozilla.com, porasle za 1,7 posto i popele se na 1750 eura po četvornome metru, u Puli porast iznosi 1,6 posto, a prosječna tražena cijena „kvadrata“, s uključenom cijenom okućnice, 1371 euro. Poreč bilježi mjesečni porast cijena od 0,7 posto, a za četvorni se metar u prosjeku tražilo 1798 eura.



Najveći mjesečni pad cijena kuća tijekom srpnja je iznosio 5,4 posto, a zabilježen je u Opatiji gdje se za kvadratni metar u prosjeku tražilo 2144 eura.

Predrag Dilenardo – Zamlić , voditelj i direktor agencije Opatija nekretnine, za Crozilla.com rekao je kako se u Opatiji, ovisno o stanju nekretnine najčešće prodaju kuće s cijenama od 250.000 eura pa na više. Dodaje kako se najviše traže samostojeće kuće u prvom redu uz more, s velikom okućnicom i pristupom do mora, no kaže kako je takvih, na žalost, sve manje.

Kuće 18 posto jeftinije od stanova

Dok prema podacima oglasnika Crozilla.com cijene stanova rastu, cijene kuća padaju, pa se tako povećava razlika i u cijenama tih vrsta nekretnina, a tijekom srpnja je iznosila 18 posto.

Najmanja je razlika u cijenama bila u Senju gdje su stanovi bili tek 0,3 posto skuplji od kuća, te 0,9 posto u Puli.

Najveća razlika u cijenama kuća i stanova tijekom srpnja je zabilježena na kontinentalnom području:

bjelovarskim kućama cijena je bila 45 posto niža no cijena stana, onima u Varaždinu razlika iznosi 40 posto, a u Osijeku oko 37 posto.



Podaci oglasnika Crozilla.com pokazali su kako su Poreč i Dubrovnik tijekom srpnja bili jedini gradovi u kojima su stanovi bili jeftiniji no kuće, a razlika je iznosila oko 4 posto.

Domaći kupci traže kuće u Osijeku, a stranci u Zadru

Tijekom srpnja se na oglasniku Crozilla.com najviše pretraživala ponuda kuća za prodaju na području Osijeka, a zatim Zadra i Zadarske županije.

Potencijalni strani kupci najveći su interes pokazali za kućama koje se prodaju na području Zadra, zatim na istarskom području, a nakon toga i za onima u Crikvenici, na Krku i u Poreču.