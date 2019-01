Posjet ministra Marića rezultirao lijepim vijestima: Država mještanima daruje cijeli niz nekretnina

Foto: Pixsell

Ovotjedni posjet Gorana Marića, ministra državne imovine Osijeku, donio je još lijepih vijesti mještanima pojedinih Osječko-baranjskih županija, država im je, naime, darovala cijeli niz nekretnina, a što je preduvjet za realizaciju novih investicija vrijednih tri milijarde kuna, uz očekivana nova zapošljavanja. Najdojmljivije darivanje iz ovog paketa je ono zemljišta naselja Krndija (Općina Punitovci) njezinim mještanima, njihove kuće su sve do sada bile u vlasništvu države, piše Glas Slavonije.



Država je, između ostaloga, Osječko-baranjskoj županiji prepustila svoj dio vlasništva nad zgradom u Županijskoj 4, što će omogućiti da ova zgrada, svakako jedna od prepoznajnica gradskog središta, krene u dugo priželjkivanju obnovu, kako vanjštine tako i unutranjeg dijela. No je li to sve što je ovom prigodom ministar Marić, a ovo je njegov drugi dolazak za trajanja njegova mandata u Osječku-baranjsku županiju namjenio Osijeku?



Sastanku koji je ministar Marić održao s gradonačelnicima i načelnicima najveće slavonske županije, a predstavljene su novosti koje Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora nudi jedinicama lokalne (regionalne) samouprave, a tiču se darovanja, imovinsko-pravnih i drugih odnosa nad nekretninama, nazočilo je i nekoliko pročelnika upravnih tijela Grada Osijeka. Nakon sastanka na upit ima li "otvorenih pitanja između Ministarstva imovine i Grada Osijeka", iz gradske uprave pisanim putem odgovorili su da "u suradnji s ovim ministarstvom razmatraju niz različitih pitanja u konstruktivnom, uzajamno poštujućem ozračju".