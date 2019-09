U ovom hrvatskom gradu možete unajmiti stan za 1.000 kuna, a nakon 10 godina i otkupiti ga po znatno nižoj cijeni

Foto: Ivica Galović / Pixsell

Slavonski Brod odlučio je pomoći mladim obiteljima tako što im je dao mogućnost najma zemljišta za kuću ili stana, i to po povoljnoj cijeni od tisuću kuna, javlja HRT. A nakon deset godina to isto zemljište ili stan mogu i otkupiti.



Da bi suzbio bijelu kugu i zaustavio egzodus mladih Grad im po ovim uvjetima nudi nove stanove u najam. Od cijene stana se odbija onih deset godina najma koje su plaćali.



- To je nešto što u našoj državi nema osim u Slavonskom Brodu - kaže gradonačelnik Mirko Duspara.



Prema sličnom modelu na 99 godina iznajmljuju se i zemljišta za gradnju kuća.



Građani su zadovoljni. Kažu, drago im je da je Grad shvatio da je bolje da daju obiteljima zemljište nego da stoji prazno.