Njegov plan je impresivan: Do 2022. najavio gradnju 10.000 novih stanova

Foto: Duško Marušić / Pixsell

Do 2022. godine Ivica Salvador, vlasnik pulske tvrtke Stanoinvest, najavljuje gradnju 1.000 novih stanova. I to samo u Puli te najbližoj okolici grada gdje će se u turističkim zonama izgraditi 150 do 200 stanova.

Usporedbe radi, to je kao da netko u milijunskom Zagrebu, i više od desetak puta većem od Pule, u istom takvom razdoblju izgradi 10.000 stanova, piše Glas Istre. Neformalno bi stekao titulu kralja među investitorima u stanogradnju.

Nema sumnje da se Salvador sa svojim Stanoinvestom od 2003. godine prometnuo u vodećeg pulskog investitora u stanogradnju. Uz njegov Stanoinvest kao maticu, tu je još 15 povezanih tvrtki.