'Ne želimo iz novih stanova u ruševinu'

Foto: Marko Prpić / Pixsell

Prosvjednim su skupom u subotu stanovnici Novog Petruševca na Žitnjaku rekli odlučno “ne” dolasku novih susjeda. Riječ je o tridesetak romskih obitelji koje bi se uskoro trebale iz Novog Jelkovca u Sesvetama i Plinarskog naselja u Trnju preseliti u trenutačno napuštenu zgradu u Novom Petruševcu.



Ruše cijenu stanova



– Nije stvar u nama, nismo problematični, kako se o nama govori. Grad nas se želi riješiti jer se, navodno, zbog nas nitko ne želi doseliti u Jelkovec – tako članovi romske zajednice objašnjavaju razlog preseljenja.



Predsjednik Svjetske organizacije Roma Tofko Dedić Toti misli da gradonačelnik želi preseliti romske obitelji iz ugodnih stanova u ruševinu da bi na njihovo mjesto doveo neromske obitelji s više novca.



– Tako će kvartovi biti privlačniji obiteljima, a stanovi će se konačno početi prodavati, jer nitko ne želi živjeti pokraj Roma – objasnio je. No, ističe, tu je riječ o predrasudama i diskriminaciji prema Romima, koji u Jelkovcu žive normalnim životom.



– Njihova djeca idu u školu i druže se sa svojim vršnjacima, a sve obitelji rade. One nisu problematične i nema razloga da ih se premješta – jasan je Dedić.



A s njim se slažu i mnogi stanovnici Jelkovca, koji o svojim susjedima govore samo pozitivno. Tako Jelkovčanin Neven Pauk objašnjava da s Romima ima sasvim dobar odnos.



– Imam susjede Rome i njihova se djeca druže s mojom djecom. Ne vidim razloga da ih se ikamo sele jer su se lijepo integrirali – istaknuo je Pauk, premda, dodaje, ima iznimaka. Predsjednik Vijeća gradske četvrti Sesvete Stjepan Kezerić također je potvrdio da s Romima u svojoj četvrti nema problema.



Stanovnici Novog Petruševca ne žele Rome u svojem kvartu jer, kako objašnjavaju, nemaju za njih uvjete. Naselje nema kapaciteta za širenje, škola im je već premalena i nemaju kamo primiti nove susjede. Uostalom, dodaju, zgrada u koju ih namjeravaju preseliti nije stambeni, nego poslovni objekt. Grad ju je, naime, 2003. godine kupio s namjerom da je pretvori u tehnološki park, no kako se to nije dogodilo, odlučeno je da se prenamijeni u stambeni prostor u kojem će besplatno živjeti obitelji slabijeg imovinskog stanja. No, ističe stanovnik Juraj Orenda, zgrada nije prikladna za život.



Ruševina nije ni legalizirana



– Nije legalizirana, više od 15 godina nije korištena i nije prikladna za stanovanje. Nema ni klime ni grijanja i nalazi se samo metar od azbestnih krovova. Sve zgrade okolo također su ruševne i nekorištene. U njoj nitko ne bi trebao živjeti i bolje bi bilo da se iskoristi kao poslovni prostor ili skladište – naglasio je Orenda.



A romskim se obiteljima u Jelkovcu, objasnio je Toti Dedić, također ne ide iz stanova u kojima trenutačno žive s obzirom na to da se nalaze u suvremenim zgradama, imaju sve potrebne uvjete za život, u blizini su im škola, liječnici i vrtić, a za sve to plaćaju pravi sitniš. Nalaze se, naime, u povlaštenom najmu, a maksimalna je cijena najamnine za stan od sto kvadrata 250 eura.



– Od njih se sad očekuje da žive kilometrima od najbliže škole, bez grijanja i među ljudima koji ih ne žele. Naravno da podržavam prosvjednike u Novom Petruševcu – jasan je Dedić. A o svemu se oglasio i gradonačelnik.



– Ne očekujem daljnje prosvjede protiv dolaska ljudi slabijeg imovinskog stanja u naselje. Mi nemamo poseban program za Rome ni za pripadnike ostalih manjina – Bandićeva je poruka.