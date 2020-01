Najam stanova znatno poskupio u deset godina: 'Jako je puno nerealnih očekivanja'

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

U Zagrebu se tako za manji podstanarski stan traži i do 400 eura na mjesec, no većina se cijena kreće od 500 do 800 eura. Dio zagrebačkih iznajmljivača stanova polagao je veliku nadu u početak hrvatskog predsjedanja Europskom unijom, ali je nastupilo razdoblje velikog trežnjenja, navodi dnevnik.

Peđa Kovačević, suvlasnik agencije za nekretnine Vertigo, kaže da mu nije poznato da je netko od članova europske administracije na kraće ili dulje razdoblje unajmio ijedan stan u Zagrebu.

Zagreb je sredinom siječnja nakratko bio centar Europske unije, ali na boravku brojnih političara i njihovih savjetnika nisu profitirali iznajmljivači stanova nego hotelijeri jer je administracija tih nekoliko dana boravila u hotelima.

Cijene nekretnina u Hrvatskoj su u posljednje tri godine počele osjetnije rasti u velikim urbanim centrima i na Jadranu, a prema službenim podacima Eurostata, rast je bio naglašeniji kod najma stanova. Kovačević kaže da je kod najma stanova jako puno nerealnih očekivanja.

Prema podacima europskog statističkog ureda Eurostat, cijene najma u Hrvatskoj porasle su nakon 2007. godine za trećinu, dok su se cijene nekretnina tijekom 2019. godine vratile na razine koje smo imali 2007. godine. Prosječna cijena četvornog metra stana na razini EU danas je za petinu veća nego što je bila 2007. godine, a nešto jače od petine rasle su i cijene najma.

Hrvatsko tržište nekretnina počelo se lagano oporavljati 2015. godine, a posljednje tri godine bilježi znatniji rast, donosi Večernji list.