Na regionalnoj konferenciji otkriveni najveći problemi hrvatske stanogradnje

Foto: Goran Stanzl / Pixsell

Pitanje da li će se pokrenuti stanogradnja u Hrvatskoj, a samim tim i čitava građevinska industrija, je besmisleno jer je svima jasno da se ona mora pokrenuti, kazao je Robert Pokrovac, član Uprave Erste nekretnina na New Link regionalnoj konferenciji koju je jučer u Zagrebu organizrao portal Njuškalo pod medijskim pokroviteljstvom Večernjeg lista, 24 sata i Poslovnog dnevnika.

“Najveći problem hrvatske stanogradnje je što je ona neprirodno rasla, a nije se razvijala. One će se pokrenuti, no pitanje je samo da li će se i dalje držati starih principa, koji su i doveli do pada, ili će primjeniti nove modele”, ističe Pokrovac. Pojašnjava da je problem što je većina stambenih projekata bila loše i brzopleto planirana.

“Ne možete napraviti plan da ćete nešto graditi u par mjeseci, a onda to brzo igraditi i godinama pokušavati prodati. Već u samo planiranje je potrebno uključiti čitavu struku, od lokalnih vlasti, arhitekata, urabnista, agencija za nekretnine do banaka. Bez toga nam se događa da se izgrade neadekvatni stanovi na neadekvatnoj lokaciji s nerealno planiranom cijenom koje nitko ne želi kupiti jer nema izolacije, ceste, autobusa, vrtića, škole, itd. Nekretnine su već danas jako diverzificirane na one elitne i poželjne, kojima cijene niti nije padala, te one “prosječne” kakvih je većina i koje su bile precijenjene”, navodi Ersteov stručnjak.

Kao primjer navodi dva projekta s “neprodavljivim stanovima” u Zagrebu i Dubrovniku koje su oni preuzeli nakon sloma investitora, a u kojem su cijene bile i više od 40 posto veće od realnih, te ih ubrzo prodali na tržištu. Zrinka Živković Matijević, direktorica ekonomskih istraživanja u RBA banci, upozorava da na veću potražnju stanova i rast cijene utječu četiri faktora s kojima Hrvatska ne stoji najbolje. “Tu je prije svega pitanje demografije, tko će te nove stanove kupovati. Mi zadnjih 20-ak godina bilježimo konstantni pad nataliteta, a zadnjih godina i značajnu emigraciju, i procjene govore da će nas 2030. biti ispod četiri milijuna.

Uz to i nepovoljne dobne strukture jer ćemo imati oko 200 tisuća više starijih od 65 godina i više od 400 tisuća manje radno sposobnih”, kaže Živković Matijević.

Dodaje da na cijenu stanova, utjecaj ima gospodarska situacija i njezine perspektive, a što također u Hrvatskoj nije blistavo. Poticaj za kapitalne životne investicije nije ni pravna nesigurnost jer država stalno mijenja porezne i normativne uvijete. Stoga su u RBA napravili tri scenarije kretanja cijene stanova u narednih 10-ak godina od kojih je najrealnija ona pesimistična da se i dalje očekuje stagnacija i ukupan pad cijene i za 10-ak posto. Svoja iskustva s tržištem nekretnina prenijeli su i Hendik Belde, predsjednik udruge FIABCI iz Belgije te španjolski marketinški stručnjak Jose Maria Pons iz konzultantske tvrtke AXIOMA-e.