Gradi se 'mali grad u gradu': Prosječna cijena u kompeksu 1.000 eura po kvadratu

Foto: Davor Javorović / Pixsell

Nakon što je krajem prošle godine postao vlasnikom stambeno-poslovnog kompleksa koji je njegov prethodnik, nekada jak građevinac Projektgradnja iz Slavonskog Broda, 2008. godine ambiciozno krenuo graditi pod nazivom Đakovo Centar jer ga je zamislio kao "mali grad u gradu", kao "novi centar u centru", đakovački poduzetnik Ante Raspudić upravo je dovršio i lamelu B, pa je sada iz tog velikog kompleksa u Ulici kralja Tomislava na đakovačko tržište nekretnina u kratkom vremenu ukupno "izbačeno" čak 99 stanova, piše Glas Slavonije.

Đakovačko tržište stanovima nakon više godina odnedavno je ponovno "prodisalo", pa je Raspudić vrlo brzo prodao sve stambene jedinice u već zgotovljenoj lameli A, dok za stanove u objektu B kaže da su ih kupci već sve rezervirali, a sada su, u pravilu, u fazi obilazaka banaka i realizacije kredita. Prosječna cijena četvornog metra u ovom kompleksu je oko tisuću eura.



Za dovršiti je ostala treća zgrada "grada u gradu", lamela C, koju je još Projektgradnja zamislila kao hotel, i to s pet zvjezdica. Odmah mu se tada znalo i buduće ime - Bischof. Na upit hoće li i on slijediti tu ideju ili zgradu prenamijeniti u još jedan objekt kolektivnog stanovanja, Raspudić kaže kako potonja solucija nije u igri. I on lamelu C vidi kao hotel, no u tu će se investiciju, dodaje, upustiti kada za to dođe pravi trenutak.