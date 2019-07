Kupljen za bagatelnih 410.000 kuna: Dvorac će obnoviti i turistički aktivirati

Osim glavnog objekta kupljeni su i okolni i još 28.800 m2 zemljišta, Foto: KCKŽŽ

I dok susjedna Varaždinska županija nikako da dočeka sudsku odluku koja bi joj dosudila dvorac Šaulovec, koji je zadnje pripadao već pokojnom varaždinskom poduzetniku Ivanu Hudoletnjaku i koji bi Čačićeva županija htjela kupiti (smatra da ima pravo prvokupa) i obnoviti, u Koprivničko-križevačkoj županiji takav su slučaj na svom terenu upravo uspješno okončali. Za bagatelnih 410.000 kuna su na javnoj dražbi Fine kupili dvorac Inkey u općini Rasinja, sjeverozapadno od Koprivnice, zdanje iz 1880., zaštićeni spomenik kulture, nekadašnji posjed istoimene plemićke obitelji.

Već je trebao postati hotel

Županija je, čini se, dobro prošla, jer je oglašeni iznos na ovoj trećoj licitaciji pao, a pod ‘račun’ su uz glavni objekt u vlasništvo regionalne samouprave ušli i prateći objekti i još pet jutara zemlje (oko 28.800 kvadrata). Nakon što su baruni Inkey nakon 2. svjetskog rata otišli iz Rasinje kompleks je zbog izloženosti zubu vremena propa(da)o, a općina ga je 2006., ne bi li ga spasila od daljnje devastacije, prodala građevinskom poduzeću Gratiti, za ciglih 1,5 milijun kuna. Tada se pisalo da će novi vlasnik od Inkeya stvoriti hotel s 4 zvjezdice, najbolji u tom dijelu zemlje, s restoranom, wellnessom i ribnjacima. Gratit je, međutim, otišao u stečaj i nastavljeno je nagrizanje dvorca uslijed starosti i nebrige. Pod hipotekom Zagrebačke banke završio je kao dio stečajne mase i sad je napokon dobio novog vlasnika. I nove planove.

Poslovni pothvat

Župan Darko Koren kaže da je kupovinom županija napravila iskorak.

“To je bio poslovni pothvat koji u startu nije izgledao tako, ali smo ga uspjeli realizirati. Naš je cilj prijaviti nekretnine koje smo kupili na projekte obnove kulturnih spomenika s ciljem razvoja turizma i turističke ponude naše županije. Imamo viziju i planove uz obnovu ovog dragulja, napraviti sadržaje koji županiji nedostaju. Teško je prezentirati cijeli projekt jer je još sve u embrionalnoj fazi”, poručio je Koren za obilaska dvorca s načelnikom Rasinje Danimirom Kolmanom i svojim suradnicima. Prvo valja regulirati dokumentaciju i osmisliti sadržaje.

“Objekt je pod zaštitom konzervatora i to je jedan od uvjeta koji moramo poštivati, no nadam se da ćemo kroz dva do tri mjeseca moći prezentirati koncept prostora“, pojasnio je župan. U Koprivničko-križevačkoj županiji nadaju se da će im ovaj biznis s nekretninom donijeti korist, no trebat će u projekt i ulagati pa bi se na koncu posao mogao pokazati ne baš jeftinim.

“Općina u ovom trenutku nije bila spremna ulagati u obnovu dvorca. Vlasništvo će ovisiti i o izvoru financiranja obnove pa ako ćemo procijeniti da europska sredstva možemo dobiti lakše ako je u suvlasničkoj strukturi i jedinica lokalne samouprave tražit ćemo adekvatan model“, zaključio je Koren. Na upit ima li planova s dvorcem Erdödy-Rubido u Gornoj Rijeci, spomenikom kulture iz 17. stoljeća, koji je također derutan, župan je istaknuo kako on ima titularnog vlasnika i nema mogućnosti da se ide u otkup.

“Imamo sad dvorac u Rasinji, nisu baš male investicije, ali imamo primjere iz susjedne Virovitičko-podravske županije da se novac EU može kvalitetno iskoristiti za obnovu i prenamjenu dvoraca, što će nam biti smjerokaz u aktivnostima”, zaključio je Koren.v