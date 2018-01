Jedinstven model: Mladim obiteljima kupnju kuća općina sufinancira s 25.000 do 30.000 kuna

Foto: Marko Mrkonjić / Pixsell

Općina Magadenovac jedna je od prvih na području Slavonije i Baranje koja je konkretnim poticajnim mjerama odlučila u paketu riješiti dva goruća problema na svome području: problem stambenog zbrinjavanja mladih obitelji, i problem rastućeg broja praznih i napuštenih kuća na području općine. Kako piše Glas Slavonije, svakoj će mladoj obitelji, koja se odluči za prebivalište odabrati bilo koje naselje na području općine Magadenovac, tu kupiti kuću, odnosno prvu nekretninu. Općina će u tome pomoći s iznosom od 25.000 do 30.000 kuna, bez obzira na to koliko stoji odabrana nekretnina. Za tu namjenu ove su godine za početak osigurali 150.000 kuna i poručuju da će rado rebalansom i povećati tu poziciju, ako bude veći broj zainteresiranih, jer je iskrojena za trenutačno ozbiljno zainteresiranih šest do sedam mladih obitelji.

- Poput ostalih dijelova Hrvatske, posebice Slavonije i Baranje, i mi u općini Magadenovac susrećemo se s problemom iseljavanja i odlaska mladih ljudi iz naše sredine. Taj broj, doduše, još uvijek nije zabrinjavajući, jer se dosad iselilo 20-ak ljudi, odnosno desetak obitelji, no držimo je da je vrijeme da se ozbiljno trgnemo i poduzmemo konkretne mjere kako bismo taj trend zaustavili, ili bar što je moguće više usporili. Mi smo na to jednostavno prisiljeni, jer država u većim sredinama i gradovima sufinancira poticajnu stanogradnju, a za naša se ruralna područja nitko ne brine. Kako su nam se prošle godine počele javljati zainteresirane mlade obitelji koje bi voljele kupiti kuću na našem području, odlučili smo se od ove godine u proračun ugraditi poziciju poticanja kupnje prve nekretnine za mlade obitelji - obrazlaže načelnik Općine Magadenovac, Stjepan Živković o prvom projektu takve vrste u ovom dijelu Slavonije.

Načelnik Živković navodi da već godinama imaju problema s previše praznih kuća koje imaju vlasnike, ali koje oni nemaju kome prodati. Osim toga, uz to je često vezan i problem okućnica koje su zapuštene, što Općini stvara nemali problem, posebice zato što se vlasnici kuća nalaze razasuti po svijetu, od Australije do Kanade.

- U slučaju da se mlade obitelji odluče kupiti takvu nekretninu, spremni smo im izići ususret te pomoći oko rješavanja imovinsko-pravnih pitanja - najavljuje Živković.

Prvi čovjek magadenovačke općine, čiji proračun za ovu godinu iznosi oko 15 milijuna kuna, u životu na selu za mlade obitelji vidi brojne benefite, a šansu za razvoj i napredak vidi u mogućnostima koje pruža poljoprivredna i stočarska proizvodnja, te projekt zaštite slavonske kobasice, iza koje stoji Udruga Čuvari slavonske tradicije iz Donjeg Miholjca.