Javna dražba u tijeku: Dvorcu Šaulovec pala cijena sa 4 na 2 milijuna kuna

Foto: Marko Jurinec / Pixsell

U stečajnom postupku nad tvrtkom Poljoprivreda i prehrambena industrija Varaždinka Fina je 18. travnja na svojim internetskim stranicama objavila poziv na sudjelovanje u trećoj elektroničkoj javnoj dražbi dvorca Šaulovec u Črešnjevu. To znači da dvorac za koji je zainteresirana Varaždinska županija nije prodan na drugoj javnoj dražbi, na kojoj je početna cijena bila četiri milijuna kuna. Na trećoj dražbi cijena pada na samo četvrtinu prve procjene, dakle na 2,025.664 kune. Teoretski, ponudi li netko tu početnu cijenu, Varažinska županija iskoristila bi pravo prvokupa jer je riječ o spomeniku kulture.

Kako piše Lokalni.hr, s obzirom na to da nije bilo valjanih ponuda na prethodnim dražbama, postupak prodaje dvorca Šaulovec elektroničkom javnom dražbom i dalje je u tijeku - kažu u Fini. Jamčevina se može uplatiti do 18. lipnja, a treća javna dražba traje do 10. srpnja. Stečajni postupak vodi Trgovački sud u Varaždinu. Županijska skupština je na prijedlog župana Radimira Čačića u srijedu donijela odluku o kupnji dvorca i o kreditnom zaduženju do najviše osam milijuna kuna.

– Pri odlučivanju o kupnji dvorca Šaulovec birala se jedna od tri mogućnosti: da dvorac kupi Županija kao javna institucija i da kulturno dobro bude u javnom vlasništvu, da dvorac kupi privatnik ili da dvorac ne kupi nitko, pa da završi kao ruševina, slično dvorcu u Vinici – rekao je župan Čačić. Predsjednik Kluba HNS-a u Županijskoj skupštini Zlatan Mošmondor, koji je s kolegama iz stranke i Živog zida glasovao protiv kupnje dvorca, jučer je ponovno upozorio da župan nema razrađen projekt i da se ne zna na koji će se način, kojim novcem, u kojem vremenskom roku i za koju namjenu dvorac preurediti.