Imaju 130.000 eura, a ne mogu pronaći pristojan dvosobni stan

Varate se ako mislite da je novac jedina prepreka kod kupnje nekretnine u Splitu. Čak i u situaciji kada baratate lijepom svotom novca (prevedeno na jezik novca - da imate u džepu barem milijun kuna) teško ćete postati vlasnik stana pod Marjanom, i to jednostavno zato što raspoloživih stanova gotovo i nema. Potvrdili su to Slobodnoj Dalmaciji kupci koji već mjesecima traže stan u širem centru grada, s tim da ništa posebno ne izvolijevaju.



- Tražimo dvosoban stan, nekih 65 kvadrata, za 130.000 eura, a u obzir nam dolaze svi kvartovi od centra do Sućidra, ali ništa konkretno ne možemo naći. Istina, prodaju se neke rupe u koje treba sasuti još barem 50.000 eura da bi se u njih uselilo ali pristojan stan za pristojne novce ne postoji. Ono što nas najviše deprimira je što je većina oglašenih stanova već odavno prodana a izbor onih koji su na tržištu je totalno sužen. Sreća da nismo na ulici - svjedoči nam Splićanka, koja duže od godinu dana bezuspješno traži stan za svoju četveročlanu obitelj.



Kaže da je gotovo sve oglase već naučila napamet i da gotovo da i nema agencije koju nije kontaktirala, a uz to je i informaciju o traženju stana razglasila svima znanima i neznanima. Sve uzalud.



Da je tome tako, i da na splitskom tržištu nekretnina vlada totalni zastoj potvrdila nam je i Orlanda Tomić, iskusna agentica i suvlasnica agencije za nekretnine "Tomić&Vuković".



- Sve je stalo i tko kaže drukčije, laže! Imamo jako veliku potražnju za stanovima. Kupci nas doslovce zasipaju upitima, ali, nažalost, malo što im možemo ponuditi. Ono što se nudi su obično stanovi s nekom većom manom ili ih vlasnici žele prodati po nerealno visokim cijenama. Imamo veliki čep na tržištu u smislu ponude stanova, ona je loša i nedostatna, a traže se stanovi na svim lokacijama. S druge strane, imamo jako puno upita kupaca kojima ne možemo ponuditi kvalitetne stanove - govori Orlanda Tomić.