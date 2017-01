Hotel od 600 milijuna kuna: Novi rovinjski "Park" imat će bazene na terasama i otvoriti 100 novih radnih mjesta

Foto: Duško Marušić / Pixsell

Nakon kratkog božićno - novogodišnjeg zatišja, na najvećem rovinjskom gradilištu- prostoru nekadašnjeg Hotela Park ponovno bruji teška mehanizacija. Građevinski radovi u punom su jeku, a sam prostor gradilišta podsjeća na mravinjak. Počeli su radovi na drugoj fazi gradnje novog Hotela Park, kojeg je Vlada RH proglasila strateški važnim projektom, i za kojeg je rovinjski investitor Adris osigurao nešto manje od 600 milijuna kuna.

Kako piše Glas Istre, druga faza obuhvaća iskope i zemljane radove koji će također podrazumijevati i miniranja. No, kad će do njih i doći (a oni su i garancija podrhtavanja tla, pa i nesigurnosti građana među kojima će zasigurno biti i oni brojni koji neće znati o čemu se radi) izvođači radova nisu nam mogli definirati jer, kako doznajemo, obim i količina miniranja ovisit će o konfiguraciji tla, odnosno "situaciji na terenu". Podsjetimo, miniranje je logičan slijed gradnje novog Hotela Park, koji se sada ukopava u brdo. Njegova gradnja uključuje i novu javnu komunikaciju- prometnicu koja će se protezati od brodogradilišta do marine, ali i novi put koji povezuje postojeću kuglanu i Hotel Lone. Uz to, valja imati na umu da će zona Monte Mulini, u kojoj je smješten Park dobiti i novu garažu s kapacitetom od 342 parkirna mjesta.

Što se pak samog budućeg Parka tiče, vjeruje se da će to biti i Hotel s najljepšim pogledom na Jadranu- onim u smjeru starogradske jezgre Rovinja i otoka sveta Katarina, a u prilog "sobama s pogledom" ići će i nova ACI marina, koja je također u fazi rekonstrukcije. Hotel će raspolagati s 209 smještajnih jedinica, od čega 190 ekskluzivnih soba i 20 apartmana. Četvrtina soba posjedovat će plunge pool na terasi (manji bazen za opuštanje), a šesnaest suitea od 63 do 175 četvornih metara imat će i različito uređenje i ponudu, počevši od velikog dnevnog boravka, preko privatne terase i zasebne kuhinje pa sve do saune s garderobom. Upravo, izgradnjom ovog luksuznog objekta koji će gostima nuditi smještaj najviše kategorije dobit će se i mnogi dodatni sadržaji poput wellness i SPA centra s vanjskim i unutarnjim bazenima, kongresno-koncertnim dvoranama i ostalim. Zanimljivost je i u tome što će biti kaskadno građen te posjedovati šest etaža.

Također, ne treba smetnuti s uma, kako će njegovo otvaranje, najavljeno za Uskrs slijedeće godine, osigurati i otvaranje stotinjak novih radnih mjesta.