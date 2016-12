Grad Zagreb prodaje 18 nekretnina vrijednih i do 800.000 kuna

Foto: Davor Puklavec / Pixsell

Osamnaest nekretnina po cijeni od 26 do 800 tisuća kuna – rok za kupnju 8. je siječnja, piše Večernji list.

Gradski su to stanovi i kuće kojima će se popuniti budžet Zagreba, a koje će mnogi iskoristiti kao priliku da stvore vlastiti krov nad glavom. Kakav–takav, doduše, jer iako su cijene u raspisanom javnom natječaju izuzetno primamljive za svakog tko se odlučuje na kupnju nekretnine, one same uglavnom nisu u reprezentativnom stanju.

“Neuseljiv” ocjena je koja stoji pokraj gotovo svake adrese iz natječaja, što potencijalne kupce ipak nije odvratilo od toga da kuće i stanove s popisa makar izvana dođu obići.

– Kuća sa zemljištem stoji 458 tisuća kuna, a ima 351 četvorni metar što, u principu, ispada da se nudi po 170 eura za kvadrat. S obzirom na to da znamo kakvo je stanje s kvadratom u Zagrebu, mislim da cijena uopće nije loša – objasnio nam je Martin Dukarić, kojeg smo sreli kako obilazi trenutačno još gradsku kuću u Anićevoj ulici u Klari, koja bi uskoro mogla postati njegovom. Pogledom kroz prozor shvatio je da na njoj treba još puno posla, ali spreman je uložiti.

– Čak i da još dvaput toliko uložimo u nju, i dalje će ispasti da smo je platili 350 eura po kvadratu – razmišljao je naglas Dukarić, koji je sa suprugom trenutačno podstanar. Pregledao je još, koliko je mogao, i krov, zaključio da nema oluka i da bi svakako trebalo promijeniti prozore, ali rekao je kako je, u konačnici, to “samo kozmetika”. Stanove s gradskog javnog natječaja nije gledao jer, kaže, san mu je imati svoju okućnicu. A Zagrepčani koji također žele kuću mogu je dobiti i na Trešnjevci, u Mikulićima i Dubravi. Tamo ih Grad također prodaje, a cijene su im 475 tisuća za 131 četvorni metar u Blagajskoj, 178 tisuća za 205 četvornih metara u Galovićima te 150 tisuća kuna za 110 četvornih metara u Ulici trešanja. Cijene variraju ovisno o veličini same kuće na zemljištu s kojim se prodaje. O kombinacijama ne moraju razmišljati oni koji će se, međutim, odlučiti na jedan od stanova u gradskoj ponudi.