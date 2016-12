Grad Zagreb časti stranke: Najskuplji kvadrat nije ni euro

Foto: Igor Šoban / Pixsell

Nešto više od jedanaest tisuća kuna, bez uračunatog PDV-a, zajedno uplate gradske organizacije HDZ-a, SDP-a i HNS-a na ime najamnine gradskih prostora koje koriste za svoj rad. U spomenuti iznos zaračunata je i najamnina koju uz tri stranke plaća i stranka Bandić Milan 365 za korištenje 149 četvornih metara u Praškoj ulici. Iako je prostor Bandićevoj stranci dodijeljen u svibnju 2015. godine, u ugovoru nema određenog datuma isteka najamnine za navedenu nekretninu. Stranka koristi i prostor u Sesvetama od 64 četvorna metra za 256 kuna. Ipak najamnina za prostore u Praškoj ulici treća je po visini iznosa za navedene stranke – bandićevci tako mjesečno za Prašku izdvajaju 1041 kunu.



Za Gundulićevu najviše novaca



Najveći iznos najamnine bez PDV-a plaća zagrebački HDZ za korištenje prostora u Gundulićevoj ulici, gdje stranka na raspolaganju ima više od 700 kvadrata. To je košta 3636 kuna, dok najmanju najamninu zagrebački članovi HDZ-a plaćaju za 16 četvornih metara u Cerskoj ulici, i to 48 kuna mjesečno. Drugi po visini iznosa određene najamnine članovi su zagrebačkog SDP-a koji za korištenje prostorija od 262 četvorna metra u Praškoj ulici plaćaju 1834 kune. Naime, gradski HDZ-a baš kao i SDP na području cijeloga grada u najmu imaju sedam prostorija koje se dijele i za rad mjesnih odbora. Tako članovi mjesnih odbora SDP-a rade u Klekovačkoj 30, Ozaljskoj 93, Remetinečkoj 77, Trgu I. Kukuljevića 2, Cerskoj 2, te Držićevoj 71 gdje za 72 četvorna metra plaćjua iznos od 288 kuna. HDZ-ovci tako u Maksimiru u Crnčićevoj ulici koriste dva prostora gdje za jedan od 87 kvadrata plaćaju 349 kuna, a za drugi od 73 kvadrata 294 kune. Osim spomenutih, njihovi članovi u najmu imaju i prostore u Ulici grada Vukovara 235, Grižanskoj 12 i na Remetinečkoj cesti 77 gdje za 15 četvornih metara mjesečno izdvajaju 59 kuna. Članovi Gradskog odbora HNS-a u gradu Zagrebu u najmu imaju pet prostorija.



Od dvije do sedam kuna za četvorni metar



Najveće su im one u Ilici 61 gdje za 100 četvornih metara koliko imaju na raspolaganju moraju mjesečno na račun gradskih prostora uplatiti 754 kune. Najmanja najamnina članovima HNS-a iznosi 200 kuna i nju izdvajaju za korištenje prostora u Maksimirskoj 286 gdje na raspolaganju imaju 40 četvornih metara.



Svi ti iznosi korištenja gradskih prostora usklađeni su sa Zaključkom o davanju gradskih prostora na privremeno korištenje te Odlukom o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora. Upravo po tom zaključku formirane su cijene po zonama, pa tako one od nulte do pete zone iznose od dvije do sedam kuna po četvornom metru.



Uza spomenute stranke, Naprijed Hrvatska, koju vodi bivši predsjednik Ivo Josipović, koristi 199 četvornih metara u Ulici Pavla Hatza za 998 kuna, dok će Hrvatska pučka stranka za sto četvornih metara u Ozaljskoj ulici do prosinca 2019., do kada je potpisala ugovor o najmu, izdvajati 400 kuna.