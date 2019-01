Kuća jeftinija od garsonijere: Katnici s namještajem pala cijena na samo 16.900 eura

Đakovo, Foto: Getty Images

Nakon godina krize za građevinarstvo i stanogradnju, gradnja stanova u Đakovu ponovno se zahuktala pa đakovačkom tržištu nekretnina uskoro slijedi priljev od čak 200 novih stanova.

Kako piše Glas Slavonije, đakovački trgovac nekretninama Vlado Rechner procjenjuje da će ih ovdašnje tržište apsorbirati, no da to ipak neće ići preko noći. Samo u najužem središtu grada, u Ulici kralja Tomislava, zgotovljeno je njih 39, a u istom kompleksu, u roh-bau fazi izvedbe, još je 61 stan.

– U Starčevićevoj je 30 - 35, možda i 40 novih stanova, a u Gupčevoj prva zgrada s A certifikatom energetske učinkovitosti. Tu ih je desetak, a pripremaju se i nove lokacije za gradnju, poput Frnakopanske i dr. Stanovi u Đakovu, u odnosu na prije,nisu preskupi – kvadrat je od 1000, 1100, 1150 do 1200 eura. U odnosu na prije, to je vrlo povoljno - kaže Rechner, no odmah dodaje da su ovdje kuće i dalje traženije, čime se nastavlja trend iz 2018. godine.



A kako i ne bi kada im cijene znaju pasti i do bagatele pa se vrlo solidna kuća može kupiti jeftinije od gole "numere".



– Naša agencija, Rehnšiber, ovih dana prodala je u centru Lapovaca kuću, prostranu, dobru visoku prizemnicu iz 1990-ih za 16.900 eura. U cijenu je uključen i namještaj. A na prodaju je dana za 40.000 eura, pa za 35, 30, pa 21.000 i na kraju za 16.900 eura, a za to se u nekim slučajevima ne može kupiti ni gola ‘numera‘. Jer, cijene građevinskom zemljištu u Đakovu kreću se od 10, 12, 13 do 15, 20 tisuća eura – kaže Rechner.