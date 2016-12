FOTO: U stoljetnoj trogirskoj palači otvoren hotel koji priča povijest

Foto: booking.com

U stoljetnoj trogirskoj palači otvoren je Bifora Heritage Hotel, suvremenog i minimalističkog stila kojim dominiraju upečatljivi detalji i prirodni materijali, dodatno ističući ljepotu i vrijednost dalmatinskog kamena.

U romaničko-gotičkom gradu Trogiru pod zaštitom UNSECO-a, smjestio se hotel Bifora Heritage. Iako je otvoren ovog ljeta, možemo slobodno reći kako su svi Trogirani uz njega odrasli jer se nalazi u stoljetnoj palači koju je još u 13. stoljeću izgradila plemićka obitelj Dragazzo. Lokacija na kojoj se nalazi oduvijek je bila jedna od najpoželjnijih u Trogiru, gdje su plemićke ili imućne obitelji uz obalu mora gradile svoje velike i reprezentativne kuće.

Inicijacija projekta obnove potekla je od strane ruskog investitora, a s obzirom da je palača zaštićeno kulturno dobro, njena rekonstrukcija tekla je pod budnim okom konzervatora. Primarni cilj je bila zaštita izvornog zdanja stoga je naglasak ostao na kamenu, koji potpuno dominira prostorom. Upravo je ta grubost kamena i drveta ono što daje poseban šarm Bifora Heritage Hotelu, a šetajući prostorom svakim korakom imate osjećaj kao da ste se vratili u prošlost.

Bifora Heritage Hotel ime je dobio po tipu prozorskog okna okomito podijeljenog na dva jednaka dijela. Bifore su čest graditeljski element, naročito na zvonicima jer su smanjivale masu i na taj način omogućavale višu gradnju, a kroz biforu Heritige Hotela s četiri zvjezdice, osim njene estetske vrijednosti, dodatno je upečatljiv pogled koji se pruža na staru jezgru grada Trogira.

Uz pažljiv pristup građevinskim radovima, pomno se osmišljavao i interijer Bifora Heritage Hotela, od čije je unutrašnjosti dizajnerica interijera Ana Perišin Stipoljev stvorila pravu oazu ljubiteljima kulture i povijesti. Pri uređenju su korišteni prirodni materijali u neutralnim tonovima kako bi naglasak ostao na kamenu. Namještaj je moderan i minimalistički s upečatljivim detaljima. Gotovo sav namještaj hrvatske je proizvodnje, rađen upravo za ovaj hotel prema nacrtima dizajnerice od strane tvrtki Utilis Design i Marangun d.o.o.

„Već pri prvom posjetu prostora u kojem je sada smješten hotel dogodila se ljubav. Kameni zidovi iz trinaestog stoljeća potpuno su me zaveli svojom grubosti i teksturom, a u kombinaciji s ciglicama i drvenim gredama za mene je to bila dobitna kombinacija.“ – priznala je Ana Perišin Stipoljev. Kao kontrast kamenu i drvetu u sobama su korištene ikone dizajna, primjerice plastična Panton sjedalica, Venera Pantona te Chair One s betonskom bazom Konstantina Grcica. U interijeru prevladavaju uglavnom svijetlije i neutralnije boje, s dodatkom više nijansi plave. Kao da su oduvijek tu, izvrsno su se uklopile i umjetnine akademskog kipara Roberta Jozića. Njegovi prozračni radovi u kombinacijama žice, drveta i papira dali su dozu mistike, prizivajući neka prošla vremena te vraćajući posjetitelje u davnu prošlost kada je građevina nastala.

Uz 15 bogato opremljenih soba, u sklopu hotela dostupni su restoran i bar s terasom, odakle se pruža pogled na obližnju marinu i povijesnu jezgru Trogira. Novi izgled u kombinaciji s respektabilnošću koju gajimo za ovo višestoljetno zdanje pokazali su se kao dobitna kombinacija za odmor iz snova. Interijer, jednako kao i eksterijer hotela ispunjavaju i najzahtjevnija estetska očekivanja. Bifora Heritage odličan je primjer pravilno rekonstruiranog objekta u kojem su se u potpunosti poštivale preporuke konzervatora, ali u isto vrijeme i oplemenio prostor čineći ga modernijim i privlačnijim onima koji u njemu borave. Posljednjih godina grad Trogir proživljava svoj preporod, bar što se investicija u turizmu tiče, a Bifora Heritage idealan je primjer hotela kakvog svi priželjkujemo da je više na našoj obali.