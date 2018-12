Država iznajmljuje poslovne prostore za već od 289 kuna mjesečno

Foto: Goran Jakuš / Pixsell

Natječaj za zakup 21 poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Karlovcu, objavljen je u subotu i traje do 20. prosinca ove godine.

Kako je priopćeno iz Državnih nekretnina, riječ je o poslovnim prostorima na atraktivnim lokacijama uglavnom u centru grada. U Zagrebu, na primjer, nalaze se u Palmotićevoj, Petrinjskoj i Tomićevoj ulici.

Iznajmljuju se prostori površine od 10 do 280 četvornih metara. Početni iznosi zakupnine određeni su u iznosu od 289,00 kn do 13.000,00 kuna, ovisno o veličini i zoni u kojoj se prostor nalazi.

S ponuditeljem koji ponudi najviši iznos ugovor o zakupu sklapa se na rok od 5 godina.

Ponude za zakup dostavljaju se do 20. prosinca 2018. do 12.00 sati na adresu: DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Planinska 1, Zagreb. Poslovni prostori mogu se obići i razgledati od 12. do 14. prosinca 2018., prema rasporedu određenom u Javnom pozivu.

Javno otvaranje ponuda održat će se u prostorijama Ministarstva državne imovine, Dežmanova 10, Zagreb, 20. prosinca 2018. u 13.00 sati.

Raspisivanjem ovog natječaja, 5. Javnog poziva za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske u ovoj godini, nastavlja se s kontinuiranom aktivnošću koju provode zajedno Ministarstvo državne imovine i Državne nekretnine d.o.o., a to je stavljanje u funkciju praznih poslovnih prostora. Time se, ističu Državne nekretnine, postižu prije svega pozitivni financijski efekti (punjenje državnog proračuna), ali i poticanje trgovine, ugostiteljstva i ostalih djelatnosti te uređenje i vraćanje života određenim dijelovima grada.

Popis oglašenih poslovnih prostora, raspored pregleda i uvjeti natječaja objavljeni su u Javnom pozivu za podnošenje ponuda za zakup poslovnih prostora 5/18.

Od 20 oglašenih prostora na prošlom natječaju, ponude su pristigle za čak njih 19 što predstavlja 95 posto uspješnosti natječaja. Državne nekretnine pozivaju sve one koji na prošlom natječaju nisu uspjeli sa svojom ponudom da među 21 oglašenim prostorom pronađu nešto za svoju tvrtku, kao i sve ostale poduzetnike da iskoriste ovu poslovnu priliku i pronađu prostor koji odgovara njihovim potrebama i djelatnostima koje obavljaju.