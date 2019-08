Cijene nekretnina u Hrvatskoj ponovno divljaju: Stručnjaci objasnili zašto

Foto: Borna Filić / Pixsell

Cijene nekretnina ponovno divljaju. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku stanovi su u godinu dana poskupjeli oko 7,5 posto, u novogradnji za više od 10 posto. Stručnjaci poručuju kako postoji nerazmjer između traženih i realiziranih cijena. Tvrde da se zbog previsokih cijena proda tek svaka šesta nekretnina, piše HRT.

Iako je starogradnja povoljnija, nove nekretnine podignule su prosječnu cijenu četvornog metra na više od 2000 eura. Potražnja je, unatoč visokoj cijeni, veća od ponude. Borislav Vujović iz agencije za nekretnine Zagreb kaže kako se u zadnje vrijeme primjećuje da se određeni dio stanova koji su bili apartmani za kratkoročno iznajmljivanje vraća na tržište, bilo kroz dugoročni najam ili čak kroz prodaju.

Već dulje cijene nekretnina na obali ruše rekorde. Primjerice, u Splitu su najskuplji južni dijelovi grada s pogledom na more, poput Meja gdje četvorni metar stoji i do 4500 eura. Slijede Bačvice, Žnjan. I tu se prosječna cijena kreće od 2800 do 3000 eura za metar četvorni, kaže Srđan Javorčić iz agencije za nekretnine Split.

S druge strane - Slavonija na rasprodaji. Zbog manje platne moći i iseljavanja stanovništva, u Osijeku se za 60 tisuća eura može kupiti kuća.



- Može se dogoditi za 2, 3 godine da ono što su sada kupili počnu prodavati. To neće imati tko kupiti pa će cijene pasti - predviđa Marijan Matijević iz agencije za nekretnine Osijek.



Vlasnici svoje nekretnine često precjenjuju. Tako dolazi do nerazmjera traženih i realiziranih cijena.



- Subjektivan stav prodavatelja prema nekretnini može dovesti kupce u zabludu i može raditi na tome da se to povećava, da zapravo napuhujemo taj balon. Onda vlasnici nekretnina, misleći da mogu dobiti te nerealne cijene, sami povisuju te cijene - kaže Dubravko Ranilović, predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama.



Stručnjaci ističu da će cijene rasti još godinu dana, ali ni približno po trenutačnim stopama. Usporavanje rasta očekuje se do kraja ove godine.