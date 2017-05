Alfa stan Jordanovac - svjetska inovacija u gradnji napokon u Hrvatskoj

Foto: foto press

Na projektu „Alfa stan Jordanovac – Home of the future“ zagrebačka tvrtka Alfa stan po prvi je puta u Hrvatskoj primjenila najviše svjetske standarde gradnje. Uz inovativan dizajn i luksuzne elemente življenja, pametnu tehnologiju i energetsku učinkovitost projekta „Home of the future“ i najnevjerojatniji snovi i koncept življenja budućnosti postaju stvarnost!

Koncept „Home of the future“ nudi jedinstvenu dimenziju gradskog života na najluksuzniji način. Četiri vile s po tri stana sa zasebnim ulazima jamče maksimalnu privatnost te pružaju snažan dojam življenja u kući, a sve to u zelenoj oazi udaljenoj svega nekoliko minuta od strogog centra Zagreba.

Uz pametnu tehnologiju stanom se može upravljati ma gdje bili – uz pomoć tableta ili pametnog telefona regulirati se može rasvjeta, grijanje, hlađenje, ventilacija, navodnjavanje, upravljati nadzornim kamerama, protuprovalnim sustavom... Centralnim usisavanjem omogućen je jednostavan i zdrav način usisavanja bez dizanja prašine i s minimalno buke. U suradnji s prirodom, osiguran je bezmirisan, čist i estetski lijep sustav sortiranog zbrinjavanja otpada s kontrolom pristupa, a najsuvremenijim sustavom stropnog, podnog i zidnog grijanja i hlađenja stanarima je omogućena iznimna ugoda življenja.

Zeleni vrtovi i krovovi odmiču od klasičnog koncepta stanovanja pružajući osjećaj zelene oaze mira u vlastitoj kući. Pomno ukomponirani prostrani jacuzziji na krovovima odnosno vrtovima, dodatno podižu razinu luksuza i ugode te pružaju vrhunsko iskustvo stanovanja.

Kupci koji traže moderno utočište prožeto spojem najviših standarda gradnje i maksimalne udobnosti, šira javnost i struka već su pokazali veliki interes za jedinstven doživljaj stanovanja koji nudi projekt „Home of the future“.