114 stanova HZMO-a čeka novo vlasništvo

Godinama traju napori oko stanova u vlasništvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Mnoge su gradske garniture te stanove htjele vidjeti u gradskom vlasništvu, ali do danas taj gordijski čvor nije riješen, piše Glas Slavonije.

- Sigurno je da bi stanovi u vlasništvu HZMO-a dobro došli gradu, posebice oni prazni. Jedan od razloga je bar privremeni smještaj 11 obitelji, zaštićenih najmoprimaca koji stanuju u derutnim stanovima u gradskom vlasništvu, na mjestu kojih bi u ožujku trebala početi gradnje nove zgrade iz programa Kohezija i konkurentnost. Razgovori i dopisivanje s predstavnicima HZMO-a nikada nisu bili intenzivniji, pa se u konačnici nadam povoljnom razvoju situacije - kaže gradonačelnik Tomislav Rob, naglašavajući kako mu se čini da postoji dobra volja čelnika HZMO-a i državnih instanci. Cijela trakavica vuče se još od vremena kada je predsjednica vlade bila Jadranka Kosor. Tada su sklopljeni ugovori o darovanju jedinicama lokalne samouprave 374 stana iz portfelja HZMO-a koja su se nalazila na području posebne državne skrbi. No odlukom o prebacivanju vlasništva nisu bili obuhvaćeni stanovi na području Belog Manastira. Vodilo se zbog toga mnogu žučljivih rasprava, prije svega zato što su ostali belomanastirski stanovi prodavani po povoljnim cijenama, a HZMO je to činio po tržišnim cijenama. Na upit zašto stanovi u to vrijeme nisu prebačeni u gradsko vlasništvo, iz Ureda za odnose s javnošću HZMO-a potvrđuju kako je 2011. s državom zaključen ugovor o darovanju stanova na područjima posebne državne skrbi, kojim je na državu preneseno vlasništvo nad stanovima.

- Navedeni ugovor sklopljen je na inicijativu tadašnjeg Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, sa svrhom stambenog zbrinjavanja na tom području. Nakon prijenosa stanova u vlasništvo RH ti su stanovi dani na upravljanje Ministarstvu za provođenje stambenog zbrinjavanja stanovništva prema Zakonu o područjima posebne državne skrbi. Tijekom provedbe navedenog projekta darovanja stanova državi u Belom Manastiru prijenos vlasništva za stanove Zavoda nije bio proveden jer tadašnje Ministarstvo za te stanove nije zatražilo prijenos u vlasništvo države - odgovaraju iz HZMO-a na naš upit. Zašto je Ministarstvo iz cijele priče izuzelo te stanove i tko je zakazao u cijeloj priči, nije im poznato.

Te je godine na čelu grada bio Ivan Doboš, a jedini preostali iz ondašnje garniture je Predrag Stojanović, tadašnji i aktualni zamjenik gradonačelnika.

- Cijela priča počela je 2009., jer se odluka pripremala godinama. Odmah nakon što smo saznali da je odluka o prijenosu vlasništva spremna, te da su iz nje izuzeti ovi stanovi, reagirali smo. No počeli su se mijenjati zakoni, načini upravljanja državnom imovinom i slično, pa je sve ostalo kako jest. Nikada službeno nismo saznali zašto je iz svega izuzet Beli Manastir - objašnjava Stojanović, dodajući kako je uvijek postojala dobra volja, ali je sve ostajalo na tome. Vrijeme se vratiti ne može, pa se Belomanastirci pitaju što HZMO namjerava s tih 114 stanova, posebice što se počelo pričati kako će stanovi ipak biti prebačeni u državni portfelj. U HZMO-u tvrde kako takvu informaciju nemaju.