Završila je još jedna TEDxUniversityofZagreb konferencija

Foto: press

U subotu 15.06. u Kino Forumu u sklopu Studentskog doma Stjepan Radić održana je još jedna TEDxUniversityofZagreb konferencija!

Sedam govornika inspirirali su sve sudionike konferencije i pomogli im shvatiti značenje riječi #UpToYou što je bila i ovogodišnja tema.

Velimir Srića otvorio je konferenciju sa svojom temom “Život je igra”, te nam otkrio 5 savjeta kako pobijediti u životnoj igri. Drugi govor bio je naše Ana Robb, pobjednice Adriatic plastic challenge-a koja tvrdi kako svatko od nas ima moć napraviti promjenu u svijetu, na nama je da “zgrabimo” priliku i to uistinu učinimo. Svjetska a naša, najpoznatija hrvatska podvodna arheologinja Irena Radić Rossi, svojim otkrićem brodoloma iz perioda kasne renesanse kod Gnalića postavila je Hrvatsku na kartu arheološkog svijeta. Branka Vučetić Atletić pokazala nam je kako konzumirati, upravljati te iskoristiti najveću svjetsku manipulatoricu zvanu moda, te je objasnila kako je za uspjeh potrebno tri ključnih stvari: znanje, volja i sreća da sve to obgrli. Paolo Zenzerović je na zanimljiv način kroz svoju temu “The three o's you shouldn't be doing” prikazao što čovjeka svakodnevno sputava u njegovim zamislila; overthinking, overcomplicating i overpromising. S druge strane nakon Paolo Željka Kamenov nam je objasnila kako se čovjek može ostvariti u svim aspektima života, kada govorimo o karijeri i obiteljskom životu. Govornik iznenađenja Davor Katušić na kraju nas je počastio "One more" sugestijom za uspješan izlazak iz zone komfora prema željenom razvoju i napretku.

Hvala našim govornicima, sponzorima, svim ljudima koji su svakodnevno radili na organizaciji konferencije, ali posebno hvala svima koji su prisustvovali konferenciji, mnogobrojnih studentima bez kojih TEDxUniversityofZagreb konferencije ne bi bile iste. Hvala svima od srca, a ono što možemo obećati je da očekujete neočekivano sljedeće godine. TEDxUniversityofZagreb nikad ne spava i već vrijedno radi na sljedećoj konferenciji.