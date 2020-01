Za dodatnu nagradu najbolji idu na Cannes Lions

Foto: Dani komunikacija

Najbolji projekti komunikacijske industrije i ove će godine biti proglašeni na festivalu Dani komunikacija, koji će svoja vrata otvoriti od 2. do 5. travnja u hotelu Lone u Rovinju, a prijave projekta na IdejuX i MIXX već su otvorene. Inače, natjecanja slave deset godina postojanja tako da najbolje od najboljih ove godine očekuju novosti.

Povodom jubilarne desete godine održavanja IdejeX, nacionalnog kreativnog natjecanja koje nagrađuje najoriginalnije ideje, organizatori su pripremili posebnu nagradu za dobitnika Grand Prixa – uz honoriranje troškova prijave pobjedničkog projekta za natjecanje Cannes Lions 2020., pobjednik će osvojiti i kotizaciju za ovaj najveći međunarodni festival kreativnosti. Slavljenički ton nastavlja se uz Juana Señora, naime dugogodišnji voditelj prestižnih dodjela nagrada na festivalu Cannes Lions uveličat će ove godine posebnu dodjelu IdejeX u Rovinju. Proglašen je jednim od najvećih svjetskih inovatora u području novinarstva i medija, učvrstivši svoju titulu čak i nominacijom za Emmy, a svojim se bogatim znanjem i iskustvom savršeno uklapa u veliku proslavu desetljeća djelovanja IdejeX.

Skupinu kategorija Media Neutral, koja je važna oglašivačima iz raznih industrija i segmenata poslovanja, od ove godine znat ćete pod novim imenom Best on Market, dok je skupina kategorija Craft, posebice primamljiva digitalcima, dizajnerima i produkcijskim kućama, preimenovana u Best of Ad-Making. Na IdejiX mogu konkurirati cjelovite kampanje, kao i pojedinačni radovi koji su se provodili od 1. siječnja 2019. do 2. ožujka 2020. Projekte će biti moguće prijaviti do 9. ožujka, što je ujedno i posljednji prijavni rok, koji se više neće produljivati.

Prošle su godine briljirali Hrvatski Telekom i agencija BBDO Zagreb za kampanju Doživi više u kategoriji Film, Zagrebačka Pivovara i agencija BBDO Zagreb u kategoriji Film za kampanju Ostajemo di smo

Vinski podrum Buzet i agencija Studio Sonda u kategoriji Dizajn za kampanju Piquentum Sv. Vital 12/13/14 Kolekcija kroz koju govori priroda.

U kategoriji Media Neutral dobitnici zlatne IdejaX bili su Zagrebačka pivovara i agencija BBDO Zagreb u kategoriji Alkoholna pića za kampanju Ostajemo di smo, Pipi Beverages i agencija Imago Ogilvy u kategoriji Bezalkoholna pića za kampanju Pipi Osijek, Savez izviđača Hrvatske i agencija Imago Ogilvy u kategoriji Društvene akcije za kampanju Boranka te CERT.hr/CARNET i agencija Señor u kategoriji Društvene akcije za kampanju Veliki hrvatski naivci.

Poseban žiri

Ovogodišnji žiri antjecanja MIXX sastoji od devet dosadašnjih predsjednika žirija – stručnjaka koji su upoznati s načelima i kontinuitetom ovoga natjecanja, a žirijem će, znakovito, predsjedati Saša Škorić (Publicis), ujedno predsjednik žirija prve dodjele nagrada MIXX, održane 2011. godine. Natjecatelje očekuju tri nagrade za kampanje i nagrada Best in Show, dok najbolje digitalne alate/platforme nagrađuju s osam nagrada. Članovi žirija ocjenjivat će kombinaciju kreativnosti, strategije, izvedbe, korištenja medija i postignutih rezultata, a projekti se mogu prijaviti do 20. veljače 2020. godine.

Prošl godine nagrađeni su Pipi i agencija Imago Ogilvy za kampanju Bezbrižni pozdrav s Jadrana (kategorija: Brand Awareness Campaign), Diners Club i agencija MediaCom u kategoriji Direct Response and Lead Generation s kampanjom Smarter way to pay, Diners Club Hrvatska s agencijom WebBurza odnio je nagradu u kategoriji Best Website, nagradu Best Mobile App odnijela je kampanja KEKS Pay s agencijom Flow 404

Dukatino i agencija Švicarska ponijeli su nagradu u kategoriji Best Branded Content s kampanjom Rasti zdravo, jedi fino. Nagrada Best Search pripala je tvrtki Kompare i agenciji Cvoke, Tele2 i agencija Imago Ogilvy osvojili su nagradu u kategoriji Best Tech and Innovation s kampanjom MobiTelka. Kaufland i Telegram media grupa osvojili su nagradu u kategoriji Best Publisher Long-form Native s kampanjom Naše mi najbolje paše, a Pipi i agencija Imago Ogilvy s kampanjom Pipi Balkon ponijeli su nagradu u kategoriji Best Social.