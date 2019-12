Više od tisuću provedenih projekata i stotine zadovoljnih klijenata najveći motiv za daljnji rast i razvoj

FOTO: PROMO

Od toga da na tržištu nije bilo educiranih i iskusnih stručnjaka za odnose s javnošću, pa do toga da tržište nije bilo upoznato s mogućnostima i vrijednostima ove profesije. S obzirom na navedeno, ne čudi da su se često susretali s pitanjima „Kakva je to usluga?“ ili „Tko će vam platiti za te usluge?“. Bilo je jasno da će uz pružanje usluga na tržištu veliku energiju morati uložiti i u edukaciju tog istog tržišta, kao i u edukaciju prvih naraštaja domaćih stručnjaka za odnose s javnošću.

To ih nije pokolebalo, uspješno su „preskakali“ ove početne prepreke, a tijekom dva desetljeća kontinuirane prisutnosti na domaćem tržištu Millenium je nastavio razvijati svoje usluge te postavljala trendove u području tržišnih komunikacija.

Od agencije za odnose s javnošću do full service agencije za integrirano komuniciranje

Millenium promocija se s vremenom iz agencije za odnose s javnošću uspješno transformirala u full service agenciju za integrirano komuniciranje. Tako danas Millenium promocija na tržištu uz odnose s javnošću pruža i usluge planiranja i zakupa medija, digitalnih komunikacija i marketinga, event managementa, razvoja kreativnih rješenja i produkcije, analitike i Public Affairsa, a uspješno provodi i projekte brendiranja, edukacija te poslovnog savjetovanja. Visoku razinu ekspertize u pružanju navedenih usluga osigurava trideset konzultanta i stručnjaka s dugogodišnjim iskustvom rada u različitim segmentima komunikacijskog menadžmenta.

Kontinuirani razvoj agencije i rast broja klijenata

Uz razvoj poslovanja i širenje portfelja usluga, edukaciju i usavršavanje velikog broja komunikacijskih stručnjaka te aktivnu ulogu u razvoj struke, Millenium promocija se može pohvaliti i kontinuiranim rastom prometa te broja klijenata. Millenium promocija danas, uz brojne projektne suradnje, pruža komunikacijske usluge za gotovo 40 stalnih domaćih i inozemnih klijenata. Među dugogodišnjim klijentima ističu se Adris Grupa, jedna od vodećih hrvatskih i regionalnih kompanija; Croatia osiguranje, vodeće hrvatsko osiguravajuće društvo; Jadranka Grupa, vodeće otočko i jedno od vodećih hotelijersko-trgovačkih društava u Hrvatskoj; L’Oreal, najveća svjetska kozmetička kompanija te EY, jedna od četiri najveće svjetske revizorske kuće. Među recentnijim i značajnim klijentima Milleniuma su i Privredna banka Zagreb, jedna od vodećih banaka u Hrvatskoj te globalni tehnološki div Samsung Electronics, za kojeg usluge odnosa s javnošću zajedno s partnerima Millenium pruža u Hrvatskoj, Sloveniji, Albaniji i Kosovu.

Nagrade i priznanja struke

Tijekom dva desetljeća rada, u suradnji s brojnim klijentima iz Hrvatske i inozemstva, Millenium promocija uspješno je provela više od 1200 projekata koji su u konačnici pridonijeli uspješnijem poslovanju i pozicioniranju klijenata. Mnoge od tih projekata prepoznala je i nagradila struka. Vrijedi izdvojiti sedam nagrada Grand Prix Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ), a među recentnijim nagradama je Grand Prix za projekt Zagreb Advent Run. Marija Petrovića i Božu Skoku, osnivače Milleniuma i partnere u agenciji, Hrvatska udruga za odnose s javnošću nagradila i za poseban doprinos razvoju struke