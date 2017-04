Veliko istraživanje: Dominacija interneta u Hrvatskoj sve veća

24sata/Ipsos

* Istraživanje je provela agencija Ipsos na reprezentativnom uzorku od 800 ispitanika tijekom veljače i ožujka 2017. godine. Kako bi se osigurala reprezentativnost uzorka, istraživanje je provedeno kombinacijom online upitnika na članovima Ipsosovog online panela za korisnike Interneta i osobnim intervjuima u kućanstvu za one koji ne koriste Internet.

Novo veliko istraživanje 24sata i agencije Ipsos pokazuje da na internetu tražimo informacije koje ne možemo naći drugdje, a 42 posto Hrvata misli da je internet točan i pouzdan.

Internet je uvjerljivo najčešće korišteni medij u Hrvatskoj, a građani mu i puno više vjeruju nego lani. To je pokazalo najnovije veliko istraživanje ugledne agencije Ipsos i 24sata koje otkriva apsolutnu dominaciju interneta na hrvatskom medijskom tržištu.

Najviše mu vjerujemo

Snaga interneta već je potvrđena u lanjskom istraživanju, a ovogodišnje je samo potvrdilo dominaciju - internet je glavni izvor na koji po informacije dolazi čak 62 posto Hrvata, dok njih 27 posto navodi televiziju kao glavni izvor. Isto tako, 69 posto Hrvata dolazi na internet kako bi našli informacije koje ne mogu naći drugdje, dok za televiziju to govori tek 20 posto ispitanika. Internet je tijekom godine značajno prestigao televiziju kao medij kojem se najviše vjeruje. Tako više od 45 posto ispitanika navodi internet na prvom mjestu, dok je televizija tek na 35 posto. Osim povjerenja, važna je i točnost i pouzdanost informacija na internetu, koji je i ovdje s 42 posto prvi izvor potrage među Hrvatima.

Internet dominira cijeli dan

Gotovo 73 posto građana internet koristi više puta dnevno, a osim što je to medij koji se najviše koristi, internet dominira tijekom cijelog dana. Dok će prijepodne tek 21 posto građana gledati televiziju, njih čak 54 posto će surfati. Televizija postaje prvi medij navečer, ali samo nakratko. No, prije spavanja koriste se podjednako i internet i televizija. Istraživanje je otkrilo i da se u odnosu na prošlu godinu internet koristi puno više popodne i navečer, i to za 14 i 12 posto. Kad govorimo o vremenu koje provedemo na internetu, čak 28,5 posto Hrvata na internetu provede više od 4 sata na dan. S druge strane, toliko vremena pred televizorom provede četiri puta manje Hrvata. Vikendom smo još više online. Broj se penje na 33 posto, dok je 19,3 posto građana više od 4 sata pred televizorom. Vrijeme koje potrošimo na internetu neovisno je o danu u tjednu. Dok se televizija najviše gleda kod kuće, internet, kao i radio te tiskani mediji se osim u domu prati i izvan njega. Gleda li se pojedinačna vrsta uređaja, Hrvati sa 75,2 posto najviše surfaju preko mobitela.

Postali smo majstori multitaskinga

Istraživanje je pokazalo i da su Hrvati pravi majstori multitaskinga. Čak 71 posto građana koristi internet dok gledaju televiziju, ali u isto vrijeme najčešće (43 posto) gledaju sadržaje koji nemaju veze s onim što je na programu. Internetu se još više okrećemo dok traju reklame, pa tada 28 posto gledatelja pažnju usmjeri na ekrane tableta ili telefona. Zanimljivo, dok traju reklame na televiziji, 58 posto ispitanika odlazi na WC, a 52 posto ih mijenja kanale, dok njih 37 posto odlazi po hranu ili piće. Reklame ne televiziji prati tek petina ispitanika.

Internet utječe i na naše odluke o kupnji

Internet danas najviše utječe i na našu odluku oko kupnje i to za 35% građana. A ta se snaga vidi i kod potrage za informacijama o proizvodu ili općeg dojma o nekom novom brandu kod 40% građana. S druge strane, reklame na TV i u tiskanim medijima imaju podjednak utjecaj kod odluke o kupnji (19 i 21 posto), a približno je isti utjecaj i kod informiranja o proizvodu ili stvaranja dojmova o brandu.

Istraživanje otkriva i kako oni stari između 18 i 34 godine u prosjeku značajno češće koriste internet od prosjeka prema svim svrhama korištenja interneta. A nakon emaila i komunikacije preko raznih servisa za slanje poruka, njima je sljedeći (81,7 posto) glavni razlog surfanja potraga za korisnim informacijama, a potom slijedi informiranje o aktualnim vijestima.

