Večernji.tv najugodnije je iznenađenje, sadržaji su pregledani 700 tisuća puta

Foto: Josip Regovic/PIXELL

Potvrda o velikom uspjehu Večernjeg TV, koji je prateći oba kruga predsjedničkih izbora postigao rekordnu gledanost, došla je i od Videoclicka, digitalne agencije specijalizirane za analitiku, strategiju i produkciju video sadržaja na društvenim mrežama. Videosadržaji na našim digitalnim kanalima tijekom prvog i drugog kruga izbora pregledani nevjerojatnih pet milijuna puta, a gledalo ih je čak 757 tisuća korisnika.

Videosadržaji Večernjeg lista pregledani 5 milijuna puta, gledalo ih 757.000 korisnika - Finale drugog kruga predsjedničkih izbora gledalo se i u emisijama na društvenim mrežama. Najveću gledanost na Facebooku u kategoriji dužoj od 30 minuta imao je Dnevnik.hr s 323 tisuće pregleda (views) i više od 3.700 reakcija (engagement). Slijede RTL-ove Vijesti.hr i posebne emisije na Index.hr, 24sata i Večernjem listu koji je s 30 izbornih emisija tijekom kampanje i predsjedničkih izbora (od 5. prosinca do 5. siječnja) generirao 700 tisuća pregleda, stoji u objavi Videoclicka.

- Podaci pokazuju da se konzumacija sadržaja polako seli na društvene mreže, odnosno da i s jedne strane televizije koriste tu platformu, a s druge strane i mediji poput Večernjeg lista ovdje nalaze prostor da dođu do svoje publike. To je vrlo značajno jer pokazuje da je video danas dostupan svim medijima, bez obzira na to jesu li televizija ili tiskani mediji - kazao nam je Ivan Lovreček, izvršni direktor Videoclicka, dodajući kako su emisije poput onih na Večernji TV trend u svijetu.

- Taj trend je prisutan i u svijetu i prepoznat je od Večernjeg lista kao platforma koja kroz zanimljiv sadržaj može privući značajnu publiku jer brojke koje su se na ovim izborima pokazale na društvenim mrežama su po prvi put značajne, da možemo reći kako to ima sve više pozornosti među publikom i određuje sadržaj. Večernji list je sa ovim svojim projektom to prepoznao, i svrstao se uz bok najvećim TV kućama - istaknuo je Lovreček.

Najgledanija emisija na Večernji TV bilo je sučeljavanje Ivana Anušića, Mate Mijića i Dražana Dizdara, šefova izbornih stožera Kolinde Grabar-Kitarović, Miroslava Škore i Mislava Kolakušića. Ta emisija imala je rekordnih 167.476 pregleda, a gledalo ju je točno 114.450 korisnika. Ukupna gledanost videa u drugom krugu, ako u obzir uzimamo nedjelju i ponedjeljak 5. i 6. siječnja, iznosila je 594.714 pregleda, a gledala su ih 245.984 posjetitelja. Najgledanije bilo je obraćanje Zorana Milanovića nakon pobjede sa 162.031 pregledom, a taj video pogledalo je 123.916 gledatelja. Na dan izbora, 5. siječnja, najgledaniji bio je video verbalnog napada na Zorana Milanovića na biračkom mjestu. Imao je 85.582 pregleda, a pogledala su ga 67.994 gledatelja.

Isto tako, toga dana na našem internetskom portalu više od pola milijuna čitatelja pregledalo je naše stranice gotovo četiri milijuna puta. Ovakav uspjeh i rezultati su nam vjetar u leđa za postizanje novih rekorda.