Uspješni Hrvati iz cijelog svijeta opet se okupljaju na Konferenciji u studenom

Novo izdanje konferencije MEETING G2 pod nazivom „Gradimo poslovne mostove“, programski usmjerene na poslovno povezivanje Hrvata u domovini i inozemstvu, održat će se od 4. do 6. studenog 2019. godine u zagrebačkom Kongresnom centru Forum Zagreb. Kao i sve četiri dosadašnje i ova peta organizirat će se pod visokim pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, a uz podršku brojnih državnih i lokalnih institucija.

Konferenciju organizira Udruga za poslovno povezivanje domovinske i iseljene Hrvatske – MEETING G2, multidisciplinarna skupina Hrvata iz dijaspore i domovine. I ove godine očekuje se dolazak brojnih uspješnih poslovnih ljudi hrvatskog podrijetla iz svih dijelova svijeta kao i sudjelovanje svih onih tvrtki iz Hrvatske koje se žele predstaviti i ostvariti važne kontakte za nastavak rada i razvoja. Dosad je na Meeting G2 sudjelovalo više od 220 Hrvata koji imaju uspješne tvrtke u 27 zemalja svijeta, a ukupno su Konferencije okupile više od 750 sudionika koji su ostvarili vrijedne kontakte te razmijenili brojne ideje.

Uz postojeći program koji se sastoji od niza panela i sesija umrežavanja, ove godine oganizatori Konferencije donose i novi sadržaj. Posebno se ističe predstavljanje uspješnih hrvatskih franšiza te program pod nazivom „Trenutak za inspiraciju“. Naime, u Hrvatskoj trenutačno posluje oko 200 franšiznih sustava s oko 17.000 zaposlenih, na oko 1.000 lokacija. Međutim, prostora za napredak ima jer je, od ukupnog broja franšiza na hrvatskom tržištu, njih svega oko 12 posto hrvatskog porijekla.

„Trenutak za inspiraciju“ sadržavat će nekoliko kratkih, inspirativnih poslovnih priča koje će se moći pratiti između panela.

„I dalje djelujemo prema ostvarivanju istog cilja, a to je umrežavanje poslovnih ljudi hrvatskog podrijetla iz svih dijelova svijeta, povećanje ulaganja iseljeništva u domovinu, potpora izvozno orijentiranim hrvatskim tvrtkama kroz povezivanje s hrvatskim komorama i hrvatskim poslovnim ljudima širom svijeta te, svakako, zaustavljanje iseljavanja. Istaknuo bih podatak da je Hrvatska, iako ocijenjena kao odlična za život, postala jedna od tri svjetske zemlje koja ima više stanovnika izvan zemlje nego u zemlji. To zorno podcrtava važnost ovakvog povezivanja jer imamo znatan, neiskorišteni ekonomsko-razvojni potencijal“, istaknuo je predsjednik Udruge Meeting G2 Josip Hrgetić.

Prvi dan Konferencije uobičajeno je rezerviran za „Who’s Who in G2?“, program koji svim sudionicima nudi mogućnost da se kratko predstave i razmjene kontakte s ostalima, kao i za „Pitch sesiju“ na kojoj će se predstaviti nekoliko hrvatskih startupa s ciljem prikupljanja investicija. U sesiji predstavljanja uspješnih hrvatskih franšiza upoznat ćemo tvrtku Surf'n'Fries (prženi krumpirići u posebno dizajniranoj ambalaži), zatim Direct Booker (IT sektor), Place2go (izdavaštvo/turizam), Business Caffe (poslovno povezivanje) i Body Creator (mršavljenje i njega tijela ).

Drugi dan obilježit će pet panel diskusija u okviru kojih će se progovoriti o aktualnostima u IT sektoru u Hrvatskoj, Hrvatima i modi, iznimnim hrvatskim izvoznicima, ali i pobliže upoznati sa situacijom i izazovima hrvatskih poduzetnika u Austriji i Kanadi. Na panelima će nastupiti više od 30 sudionika, poznatih hrvatskih gospodarstvenika iz zemlje i svijeta kao i predstavnika državnih i lokalnih institucija.

Između panela, „iz prve ruke“, saznat ćemo o nekoliko inspirativnih poslovnih priča, od kojih izdvajamo Ivana Mrvoša iz tvrtke Include i njegove svjetski prepoznate pametne klupe te dvojac Hrvoje Bušić i Tomislav Anadolac koji se mogu pohvaliti proizvodnjom „Old Pilot's“, najboljeg gina na svijetu, pripremljenog od hrvatskih sastojaka.

U sljedećim tjednima očekujemo potvrdu sudjelovanja još zanimljivih govornika.

Na internetskoj stranici meeting-g2.com nalaze se detaljnije informacije o programu te dosadašnjim Konferencijama, a svi zainteresirani za sudjelovanje mogu se prijaviti online. Posjetite nas i na Youtube kanalu.