U Poreču održan drugi Executive Sales Adria Summit

Foto: promo

Program je otvoren radionicom prodajnog umrežavanja na kojoj su se kroz zabavni kviz sudionici imali prilike upoznati i razmijeniti znanja i iskustva, što je pridonijelo opuštenoj atmosferi u dvorani. Prvo predavanje održao je Davor Bilman koji je na temelju svog skenera osobnosti govorio o tome kako odabrati pravog predavača, a na njega su se nadovezali Vedran Sorić i Igor Belošić raspravljajući o tome jesu li u prodaji bolji muškarci ili žene. Unatoč silnim grafovima, zaključili su da pravog odgovora na to pitanje nema i da je jedina stvar koja razlikuje dobrog od lošeg prodavača upravo strast koju osoba ima prema prodaji. Keynote speaker Gavin Ingham sudionicima je objasnio kako vježbajući mentalnu izdržljivost mogu postati “desetka” i tako uložiti u osobni i profesionalni rast. Komunikacijska stručnjakinja Ana Šimunović iz komunikološke i semiotičke perspektive govorila je o snazi priče u prodaji i na primjeru reklama koje ponajprije prodaju vrijednosti i ideale, a tek onda proizvod, potvrdila svoju temu. Njena regionalna kolegica Verica Mijović na slikovit način govorila je o motivaciji zaključivši kako za bilo što čime se bavimo nisu ključne naše sposobnosti, već unutarnja energija koja nas pokreće. Dragan Vojvodić, trener Sandler metodologije, govorio je o razlozima zbog kojih bi se tradicionalni načini prodaje trebali napustiti ili barem modernizirati, a na njega se tematski nadovezao gost predavač iz Velike Britanije, Daniel Disney. Koristeći svoje znanje o društvenim mrežama, ponajviše o LinkedInu, govorio je o tzv. social sellingu koji je i dalje nedovoljno prepoznat u regiji i svijetu, a budućnost je prodaje.

SPOJ EDUKACIJE I ZABAVE

Svoje predavanje dodatno je produbio na jednodnevnom Floating Masterclassu – posebnom događaju koji se održao 13. listopada u samom srcu istarskog dijela mora. Spajajući jedinstveno predavanje o posebnostima LinkedIna i stvaranju kvalitetnog online sadržaja, polaznici Masterclassa uživali su u ljepotama Limskog kanala te opuštenom druženju.

Vrhunska 15-minutna predavanja održalo je i šest pojedinaca iz velikih korporacija i javnog života, čime je cjelokupni program bio dodatno obogaćen. U sklopu prodajnih priča prva je nastupila poznata televizijska voditeljica Antonija Blaće koja je na simpatičan način objasnila kako je prodala sebe i kako zapravo još uvijek to radi. Bruno Trapan, vlasnik vinarije Trapan, govorio je o tome kako se počeo baviti proizvodnjom vina iako mu to nije bila prvotna namjera, a Andrew Dalgleish, veleposlanik Velike Britanije pričao je o prodaji diplomatskih odnosa. Prodajne priče podijelili su i Mirjana Glavak koja je govorila o digitalnoj transformaciji 24Sata, Sanja Šagud predstavila je prodajni uspjeh Atlantic Grupe u Rusiji s brandom BEBI i Andrej Janjić iz Hrvatske Pošte koji je govorio o svom prodajnom putu i anegdotama iz FMCG-a.

"Ovakav Summit nadahnjuje poduzetnike, menadžere i osobe na vodećim položajima te im daje vrijedna saznanja o modernoj, profesionalnoj prodaji 21. stoljeća. Iskoristit ću priliku i navesti riječi pohvale koje je jedan od ovogodišnjih sudionika, gospodin Rino Tomašević iz tvrtke Neuroth Hrvatska, uputio organizatorima Summita: "Imam potrebu reći da me ESAS oduševio i jako mi je drago što sam prisustvovao. Naučili ste me mnogočemu − toliko ugodno, prepuno emocija i stvarne pozitivne energije. Čovjek postane ispunjeniji i sretniji u to kratko vrijeme provedeno s vama.". Meni kao gostu predavaču ovakve riječi služe kao savršen poticaj za daljnji rad te sam ponosan i zahvalan što sam sudjelovao na takvom događaju. Vidimo se na ESAS-u 2019.”, rekao je Igor Belošić.

„ESAS 2018. premašio je i naša najoptimističnija očekivanja. Uz rast sudionika od 35% u odnosu na ESAS 2017. vrlo smo zadovoljni jer se ostvaruje naša vizija oko pravog regionalnog i internacionalnog okupljanja. Sukladno time, ove godine smo imali sudionike iz čak šest država – Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Makedonije i Velike Britanije. Već sada mogu najaviti još veći, konkretniji i masovniji ESAS 2019. koji će i dalje nuditi temeljnu ESAS vrijednost – doživljaj i učenje“, zaključio je jedan od organizatora Vedran Sorić.