Stephen Attenborough : 'Digitalno doba nije neki prolazni trend'

Foto: press

Donosimo ekskluzivni intervju sa Stephenom Attenboroughom, komercijalnim direktorom kompanije Virgin Galactic.

Stephen Attenborough vodi komercijalne aktivnosti za Virgin Galactic, kompaniju koja je dio grupacije Virgin Group u vlasništvu sir Richarda Bransona i koja je na putu da postane prva svjetska tvrtka za komercijalne letove u svemir. Stephen gostuje na konferenciji Digital Takeoveru, 13. ožujka u Zagrebu, gdje će održati inspirativnu prezentaciju i ispričati nam izvanrednu priču kako je Virgin Galactic stvorio novo tržište za svemirska putovanja u digitalnom dobu. Objasnit će nam kakav utjecaj imaju nove tehnologije na poslovanje te na koji način potaknuti inovacije u poslovanju i rasti kroz pravu kombinaciju inovativnih ljudi i tehnologije.

Koja su ključna ulaganja svake tvrtke u digitalnom dobu? Zašto je toliko važno biti hrabar i prihvatiti promjenu u pravom trenutku te uvijek stvari promatrati iz druge perspektive?

Diferencijacija je oduvijek bila temelj za poslovni uspjeh i to vrijedi danas u informatičkoj eri jednako kao u industrijskom razdoblju. Međutim, pristup globalnim tržištima i pritisak globalne konkurencije promijenio je mnoge tradicionalne paradigme i ta revolucija i dalje postupno pronalazi svoje mjesto u poslovanju i društvu. Bez obzira na prirodu vašeg poslovanja, vrlo je važno iskoristiti neizmjerno brz i širok pristup globalnim tržištima koji nam je danas na raspolaganju koristeći se odgovarajućim ulaganjima u digitalnu tehnologiju i vještine.

Kakav utjecaj će nove tehnologije te inovacije imati na promjenu postojećih paradigmi poslovanja, ali i na aspekte privatnog života poput stanovanja, obrazovanja i sl.?

Zanimljivo je i ohrabrujuće da se, u doba kada se naš svijet suočava s izazovima kao što su klimatske promjene, koje sa sobom nose dosad neviđene posljedice, područja digitalne tehnologije spajaju i nagovještavaju značajne promjene. Ljudskoj vrsti domišljatost je bila i uvijek će biti najveća nada za prosperitet i sigurnost u budućnosti. Ono što se događa u području strojnog učenja, autonomije, robotike i, dodao bih, istraživanja svemira, rezultirat će transformacijskom promjenom u našem poslovnom i privatnom životu, a nadam se i riješiti neke od naših najvećih izazova na koje budemo nailazili.

Danas su više nego ikad suradnja i razmjena informacija ključni za postizanje individualnog i organizacijskog uspjeha. Zajednice prakse (CoPs) predstavljaju okruženje u kojem pojedinci, stručnjaci i pripravnici uče zajedno kako bi razvili i poboljšali svoje profesionalne prakse i vještine te zajedno stvarali inovativna rješenja. Na koji način je moguće stvoriti najbolji okoliš za individualno i kolektivno učenje?

Postoji previše aspekata tog pitanja da bi se detaljno opisali, ali kada pogledate goleme poslovne uspjehe u 21. stoljeću, očito je da je kultura bila temeljni element za njihov uspjeh i općenito je bila radikalno drugačija od onoga što je postojalo prije. Očito je da financijska ulaganja i ulaganja u ljudske resurse više ne određuju niti predviđaju poslovne rezultate onako kako su to prije činili. Hijerarhijske strukture ispale su iz igre, a zamijenile su ih kulture koje dopuštaju slobodan protok informacija i suradnju. Najbolje ideje i najbolje odluke više nisu rezervirane samo za najiskusnije.

Koliko se tvrtke trebaju bazirati na to da ponude proizvod i usluge koji će ljudima pomoći da ispune svoje potrebe, a koliko je bitno da stvaraju proizvode koji će čovjeku omogućiti stvaranje novog iskustva?

U Virginu često proizvode poistovjećujemo s ljudskim iskustvima i vjerujem da to postaje sve važnije. Dok smo pokretali Virgin Galactic, shvatili smo da možemo napraviti nešto što nikad prije nije bilo napravljeno u svemiru, a to je izrada svemirskog broda obrnutim redoslijedom. Stoga smo sastavili specifikaciju za dizajnere i inženjere koja započinje s iskustvom korisnika, uključujući, naravno, i uvjet sigurnosti – jer smo znali da ćemo u konačnici imati snažan i profitabilan posao samo ako taj dio dobro procijenimo. Vrlo je primamljivo, posebice s obzirom na složenost komercijalnih letova u svemir, promatrati tehnologiju i letjelice kao proizvod, ali time se propušta važan aspekt koji smo uvidjeli svojim iskustvom pokretanja i vođenja zrakoplovnih kompanija. Sve zrakoplovne kompanije upravljaju istim zrakoplovima koji funkcioniraju na isti način i lete istom brzinom na slična odredišta. Zrakoplovne kompanije poput ovih kojima upravljamo u tvrtki Virgin, koje su prepoznale da proizvod nije ni zrakoplov niti određena radnja, već iskustvo kupaca, su one koje predvode put i postižu uspjeh.

Iako je Hrvatska digitalna nacija, mnoge industrije i djelatnosti još uvijek premalo ulažu u digital. Koje su moguće posljedice za njih i što će se dogoditi ako se tvrtke na vrijeme ne prilagode aktualnim trendovima?

Digitalno doba nije neki prolazni trend, ono je prisutno već neko vrijeme! Čak i ako se vratimo dvadesetak godina unatrag i razmislimo o promjenama nastalim digitalnom tehnologijom koje smo uveli u sve naše poslovne aktivnosti, vjerojatno je poprilično jasno da sad ne bismo ni poslovali da nismo napravili te promjene. Potrošači prihvaćaju digitalnu tehnologiju na način na koji nismo mogli ni pojmiti početkom stoljeća – razmislite samo o nadmoći mobilnih uređaja u usporedbi s njihovim značajem tada. Također je važno napomenuti da nacionalne granice sve više gube na važnosti. Ako se oslonite na svoj tržišni položaj samo u odnosu na lokalnu konkurenciju, to može biti opasno. Naravno, teško je znati kako se prilagoditi i u što uložiti; ipak je ovo scena koja se mijenja nevjerojatnom brzinom. Zato prisustvovanje događajima poput konferencije Digital Takover može biti dobra investicija za budućnost.

Na konferenciji Digital Takeover ispričat ćete nam izvanrednu priču kako je Virgin Galactic stvorio novo tržište za svemirska putovanja u digitalnom dobu. Otkrijte nam neku zanimljivost o kojoj će posjetitelji konferencije imati jedinstvenu priliku čuti više.

Zaista se radujem sudjelovanju na konferenciji Digital Takeover. OK, otkrit ću vam jedan detalj: objasnit ću zašto će loptica za badminton imati ključnu ulogu u tome da svi mi postanemo astronauti.