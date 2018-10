Program poslovne škole WU Executive Academy, opet među top 50 najboljih na listi Financial Timesa za 2018.

Foto: promo

Ugledna Financial Times EMBA lista najznačajnija je lista MBA programa u svijetu. S obzirom na to da se praktički svi zainteresirani polaznici MBA programa njoj okreću prilikom odabira programa koji će upisati, iznimno je važno za škole ostvariti visoku poziciju na ovoj listi.

"Osim što je ovo potvrda našeg rada i što smo postigli izniman uspjeh, rezultati ukazuju i na to kako su naši polaznici odabrali za sebe pravi program. Napredovanje za čak 23 mjesta u ukupnom poretku, kao i značajno bolji rezultati u 11 od ukupno 16 kategorija uistinu govori mnogo”, kaže Barbara Stöttinger, dekanica poslovne škole WU Executive Academy iz Beča.

Edeltraud Hanappi-Egger, rektorica bečkog Sveučilišta WU, također je oduševljena rezultatima programa Global EMBA: "Raduje me što smo nakon velikog uspjeha u ovogodišnjem rangiranju “Masters in Management” (#13) i nakon izvanrednih rezultata naših majstorskih programa "Kvantitativne financije" (#29) i "Strategije, inovacije i upravljanje nadzorom" (#18) na QS Business Masters poretku, veliki uspjeh ostvarili i na listi Financial Timesa s našim programom Global Executive MBA. Ovi rezultati pokazuju da je Sveučilište WU Vienna, kao pružatelj međunarodno cijenjenih studija i programa obrazovanja, jedno od najboljih poslovnih sveučilišta."

Društveno odgovorno poslovanje i izmijenjeni kriteriji

Po prvi put unatrag mnogo godina, Financial Times je izmijenio način rangiranja poslovnih škola. Društveno odgovorno poslovanje (DOP) je nova kategorija rangiranja (koja iznosi 3% ukupnog rezultata). Ovime Financial Times daje bolji uvid u module u kurikulumu koji se bave DOP-om, etikom i društvenim ili ekološkim pitanjima. Što se tiče preispitivanja kriterija rangiranja, zanimljivo je napomenuti da se veći naglasak stavlja na rodne aspekte: "Udio ženskih predavača, udio ženskih učenika i udio ženskih savjetodavnih članova postali su značajno važniji, Zajedno, ove tri kategorije sada čine 12%, a ne 9% ukupnog rezultata. Drugim riječima, raznolikost igra sve veću ulogu u rangiranju Financial Timesa i to je nešto što pozdravljamo", objašnjava prof. Stöttinger.

Kako sudionici programa vide EMBA listu Financial Timesa

"Za nas kao poslovnu školu ovo je, naravno, odličan rezultat jer ističe da su se svi naši napori zadnjih godina isplatili i da smo išli u pravom smjeru. Ono što je još važnije jest razmišljati o tome što rezultat znači za naše sadašnje i bivše polaznike", kaže prof. Stöttinger.

Lista se tematski može podijeliti na tri glavne kategorije: razvoj karijere, raznolikost poslovne škole i istraživanja/CSR (nova kategorija). Što se tiče razvoja karijere, program Global Executive MBA se lani znatno poboljšao, ne samo zbog povećanja naknade (+ 47%), već i zbog napredovanja u karijeri (#67 od 100), kao i s obzirom na postignute ciljeve (78%). Što se tiče raznolikosti poslovne škole, izvedba programa bila je još impresivnija: u pet od sedam kategorija (uključujući tri rodno povezana), ovaj puta je postigla bolje rezultate. Istraživački, Sveučilište WU u Beču popelo se za 4 pozicije u odnosu na 2017., a u novoj kategoriji DOP-a program Global Executive MBA je svojim nastavnim programom zauzeo respektabilno 43. mjesto.