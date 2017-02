Praktična znanja o digitalnom marketingu na Algebrinim radionicama

FOTO: PRESS

Zajednička je tema svih Algebrinih radionica na Digital Takeoveru usko vezana sa specifičnim područjima za koje Visoko učilište Algebra obrazuje nove stručnjake, a koja su ujedno i glavni fokus konferencije – upravljanje poslovanjem kroz digitalnu transformaciju i digitalni marketing.

Visoko učilište Algebra prošle je jeseni započelo s provedbom novog IgBS MBA studija e-Leaderhsipa (www.eleadership.mba), fokusiranog upravo na problematiku digitalne transformacije poslovanja i obrazovanja nove generacije lidera koji su podjednako vješti u poslovnim znanjima kao što poznaju i suvremene digitalne tehnologije. Na Visokom učilištu Algebra (www.algebra.digital) posljednjih je godina velik interes i za preddiplomske te diplomske studije digitalnog marketinga, jedne od rijetkih takvih na širem području.

Što tvrtke mogu učiniti s brojnim podacima koje imaju?

Marijo Volarević, predavač na diplomskom studiju digitalnog marketinga i direktor za poslovni razvoj te inovacijski centar T-HTa, održat će radionicu pod nazivom "Digitalni podaci u marketingu: Next generation". On će sudionicima konferencije pokazati kako koristiti digitalne izvore podataka koji su u velikom broju tvrtki danas lako dostupni, te što tvrtke potom sve mogu učiniti s novostečenim analitičkim znanjima.

Primjerice, Volarević će objasniti kako tvrtke mogu temeljem digitalnih podataka revidirati svoje poslovne modele, tržišni nastup i kampanje ili kako bi javna uprava mogla pomoći u postizanju specifičnih ciljeva poput poticanja poduzetništva ili unaprjeđenja kvalitete života. Budući da su mnoge tvrtke danas već učinile značajne korake u digitalnoj transformaciji i da počinju generirati velike količine (korisnih!) podataka, cilj ove radionice jest pokazati sudionicima konferencije na koji se način ovi podaci, za koje tvrtke počesto možda niti ne znaju kako ih već imaju na raspolaganju, mogu korisno upotrijebiti.

Kako izgleda dobra strategija digitalne transformacije?

O tome kako uopće planirati proces digitalne transformacije i napraviti dobru strategiju, sudionici konferencije moći će saznati više na radionici Senada Kulenovića, asistenta na Visokom učilištu Algebra i menadžera s dugogodišnjim iskustvom u telekomunikacijskoj industriji. On će pojasniti što današnje digitalne promjene znače i za pojedince i za tvrtke te koje se sve promjene mogu očekivati u sljedećih tri do deset godina zbog snažnog ritma digitalne transformacije u svim područjima.

Kulenović će također pokazati koji se interni procesi u tvrtki moraju (re)definirati u sklopu procesa digitalne transformacije, od CRM sustava, preko ljudskih resursa i važnosti IT-a u cijelom postupku, pa do utjecaja digitalne transformacije na financijski aspekt poslovanja tvrtki.

Osim ove dvije radionice, dostupne svim posjetiteljima konferencije Digital Takeover, Visoko učilište Algebra također će održati dvije specifične, hands-on radionice za ograničen broj sudionika, na temu vizualizacije podataka o Google Analyticsu iz pozicije menadžera te budžetiranja digitalnih marketinških kampanja.

U preostalim tjednima do konferencije detaljnije ćemo vas upoznati s pojedinim temama koje će na konferenciji Digital Takeover biti zastupljene zahvaljujući suradnji 24sata s Visokim učilištem Algebra.

Business Case Study natječaj: Osvojite školarinu u visini od 17.500 eura

Pod pokroviteljstvom konferencije Digital Takeover, Visoko učilište Algebra – IgBS, organizira i natječaj na kojem mladi, perspektivni zaposlenici mlađi od 30 godina, zainteresirani za tehnologiju i njenu primjenu u modernom poslovanju mogu pokazati inovativnost korištenjem digitalne transformacije. Najuspješniji kandidat ili kandidatkinja osvojit će školarinu u visini 17.500,00 eura, koju će moći iskoristiti za pohađanje nove generacije e-Leadership MBA programa.

Za natječaj mogu konkurirati svi oni koji već imaju više od 5 godina radnog iskustva te sada razmišljaju o tome kako se dalje profesionalno razvijati i usavršavati, s naglaskom na povezivanje digitalnih tehnologija i poslovanja. E-Leadership MBA program na Visokom učilištu Algebra svim mladim profesionalcima tog profila nudi priliku da to učine u sklopu praktične dvogodišnje nastave koju drže američki predavači s Kelley School of Business (University of Indiana), a dio te atmosfere prijavljeni će kandidati imati priliku osjetiti već tijekom natječaja.

Prijave za ovaj poseban natječaj primaju se do 1. ožujka (zainteresirani kandidati više informacija mogu potražiti na stranicama natječaja), nakon čega će kandidati dobiti svoje zadatke.