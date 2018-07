Pivovara Medvedgrad na 16. Tabor Film Festu predstavlja predavače kojima je 'nemoguće' zabranjena riječ

Foto: Pixsell

Kao što već vjerojatno znate, Pivovara Medvedgrad ponosni je partner Tabor Film Festivala, i to ne samo u pivskom smislu. A kako je ostalo još manje od mjesec dana do početka 16. izdanja ovog glazbenofilmsko-obrazovno-pivskog spektakla u prekrasnom dvorcu Veliki Tabor i njegovoj neposrednoj okolici, vrijeme je da vam predstavimo i posljednje adute. Bogati glazbeni program već je objavljen - u Velikom Taboru i na u pozornicama oko njega od 5. do 8. srpnja svirat će, između ostalih, Kawasaki 3P, Pips Chips & Videoclips, Neno Belan & Fiumens, Nipplepeople, Matija Dedić & Gabi Novak te Krankšvester.

Spreman je i vrhunski program kratkometražnih filmova, posjetitelji će imati priliku gledati recentne uratke iz svjetske produkcije ovog sve popularnijeg filmskog formata. Sadržaj na 16. TFF-u obogaćuje i Pivovara Medvedgrad - u tekućem smislu sa šest piva u stalnoj ponudi - Zlatni Medvjed, Grička Vještica, Crna Kraljica, Dva Klasa, Fakin, Baltazar - kao i dva sezonska piva, Ljeto u Zagrebu i Hendrix. - Ali to je možda i manje bitno.

Ono što nas raduje i što nam se izuzetno sviđa je sadržaj za Medvedgrad korner pod nazivom „Stvaraj lijepe priče“. Ime nije posebno smišljeno za ovaj festival koji ima krilaticu „Skrati priču“, nego mi zbilja imamo takvu inicijativu što je dodatni dokaz da smo kompatibilni i da se naše priče dobro poklapaju. Mi radimo pivo, ali želimo biti prisutni tamo gdje netko nešto stvara, gdje se nešto pozitivno pokušava promijeniti - od najmanjih do najvećih mogućih razmjera. I zbog toga smo ponosni što smo dio ovog festivala, rekao je Ivan Nauković, direktor marketinga i prodaje Pivovare Medvedgrad.

U sklopu projekta “Stvaraj lijepe priče”, a na tragu samoodrživosti, koja je tema ovogodišnjeg TFF-a, već smo najavili Paula O'Gradya, Irca koji već 15 godina živi u Hrvatskoj i čija je priča vrlo simbolična u vremenu kada puno naših ljudi iseljavaju u Irsku. Osim njega, Ivan Mrvoš će kroz svoj projekt pametnih klupa govoriti kako je osvojio svijet krenuvši iz garaže, dok će Damir Bakić govoriti o samoodrživom sveučilištu.

Jedan od predavača je i Boris Jokić, koji će pričati na temu budućnosti mladih u Hrvatskoj. - U Medvedgradovom korneru vjera u bolje sutra je misao vodilja, a “nemoguće” je zabranjena riječ, poručuje Nauković. Posebno mjesto i vrijeme, nedjelja 8. srpnja u 14.30 sati, rezervirano je za Davora Rostuhara, prvog Hrvata i 26. osoba na svijetu koja je uspjela sama, hodajući na skijama i bez ikakve pomoći, prijeći 1163 kilometara od ruba Antarktika do Južnog Pola.

O tome je napisao knjigu “Polarni san” i snimio dokumentarac te krenuo na turneju rasprodanih predavanja širom države. U nedjelju će posjetiti i Veliki Tabor te sa svima zainteresiranima još jednom podijeliti detalje ovog pothvata i potaknuti vas da i sami krenete u ostvarivanje svojih velikih snova.