Ovog vikenda Međunarodna znanstvena konferencija Communication Management Forum

Foto: Žarko Bašić / Pixsell

U petak s eodržava okrugli stol na temu „Reflection of a Crisis Situation on the Image of a Tourist Destination“ , u CineStaru (dvorana 4) u Branimir centru, s početkom u 11:20 sati. Na okruglom stolu sudjelovat će priznati europski stručnjaci iz odnosa s javnošću i krizne komunikacije: izv. prof. dr. sc. Piet Verhoeven, prof. dr. sc. Ana Tkalac Verčič, Katarina Miličević, MBA, te dr. sc. G. L. A. van der Meer.

Okrugli stol koji će pružiti odgovor na pitanje kako krizne situacije utječu na jednu od najvažnijih gospodarskih grana središnji je događaj Communication Management Foruma 2017, treće međunarodne znanstvene konferencije koju organizira Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment. Ovogodišnje izdanje konferencije održava se na temu „Living in crisis mode: Time to reconsider definition, meaning and practice?“ i pružit će osvrt na krizna događanja koja su obilježila protekle dvije godine i komunikacijske izazove s kojima se današnje moderno društvo susreće. Ključni govornici konferencije su renomirani sveučilišni profesori izv. prof. dr. sc. Piet Verhoeven, sa Sveučilišta u Amsterdamu, te prof. dr. sc. Ana Tkalac Verčič, sa zagrebačkog sveučilišta.

Kao jedino visoko učilište u Hrvatskoj koje pruža cjelovito obrazovanje iz odnosa s javnošću i komunikacijskog menadžmenta, organizacijom sad već tradicionalnog znanstvenog skupa, Bernays nastoji doprinijeti daljnjem razvoju informacijsko-komunikacijskih znanosti. Uz najnovija istraživanja iz odnosa s javnošću i komunikacijskog menadžmenta, Communication Management Forum 2017 donosi i rezultate zanimljivih istraživanja provedenih u području marketinga, medija, politologije i srodnih disciplina, a vrijednost projekta prepoznali su i podržali Atlantic Grupa, Lider, Turistička zajednica Zagrebačke županije, Blitz-CineStar, Hrvatska turistička zajednica, Millenium promocija (MPR+), Magis tim te Catering Kvatrić.

Drugi dan Foruma održat će se na Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment, na adresi Ratkajev prolaz 8, s početkom u 9 sati.