Kako YouTube kreatori mijenjaju pravila u marketingu

Foto: Press

Kreatori sadržaja na YouTubeu mogu biti moćni saveznici brenda, a ovaj je oblik suradnje izmijenio cjeloviti pristup marketingu. Bez obzira plaća li brend kreatorima sadržaja kako bi promovirali proizvod i usluge ili da izgrade zajednicu koja će povećati konverzije na webu, suradnja s kreatorima na YouTubeu može biti korisna u svakom segmentu prodajnog lijevka.

Nove generacije vjeruju u ono što kreatori na YouTubeu kažu te slušaju koje proizvode i robne marke preporučuju. Njihova publika je vrlo angažirana i uvijek dostupna. Zbog tih razloga, a i drugih o kojima smo pisali u članku Zašto novi potrošači imaju više povjerenja u riječi influencera, više od 90 posto korisnika društvenih mreža kupuje nakon što vidi određeni proizvod ili uslugu online, a 33 posto njih navodi da su im kreatori pouzdani izvor pri donošenju odluke o kupovini. Riječ je o rezultatima istraživanja platforme za kupce Geometry Global, dobivenim na temelju odgovore 1000 ispitanika Generacija Z i Y pa do baby boomera.

Publika se osjeća vrlo povezano s YouTuberima koje voli, a to je jedna od najvažnijih promjena koja se dogodila u marketingu. Kupci traže taj osobniji, prisniji odnos, bez obzira što je on kao takav prisutan u online svijetu.

Više nije nužno da slavna osoba promovira brend

Kako bi omogućili da njihova poruka stigne do kupaca, brendovi su već 20-ih godina prošlog stoljeća plaćali poznate osobe za promociju svojih proizvoda. No, za razliku od slavnih lica kreatori sadržaja su često osobe popust svih nas. Nisu se proslavile zbog uloga u filmovima, sportskih uspjeha ili sl., nego kreiraju određeni sadržaj koji nas povezuje s njima. Odgovaraju na poruke, potiču interakciju, komuniciraju s nama te tako grade odnos s publikom. Kako sami stvaraju sadržaj, on ujedno prezentira njihovu osobnost i stil. Zbog toga je vjerojatnije da će potrošači biti puno više zainteresirani za proizvode i usluge koje promoviraju kreatori sadržaja, od onih koje reklamiraju slavne osobe.

Podaci s Googlea pokazuju da kada je riječ o podizanju svijesti o brendu i povećanju prepoznatljivosti robne marke, suradnja s kreatorima na YouTube je četiri puta učinkovitija od one s poznatim osobama.

Kako se promovira je jednako važno kao i tko promovira

Ako još jednom pogledamo povijesni razvoj marketinga, suradnja s poznatim osobama je bila usmjerena na sponzorstvo i plasman proizvoda. Influencer marketing razvio je puno više mogućnosti, a sve kroz integraciju brenda u sadržaj koji kreatori svakodnevno plasiraju na YouTubeu. Važno je da je ta integracija što prirodnija kako bi tematski sadržaj dao najbolje rezultate i otvorio mogućnost za dugotrajniju suradnju.

Stoga brend nikako ne bi trebao sam kreirati sadržaj za YouTubera s kojim se odlučio surađivati te tražiti da ga objavi na svom kanalu. Činjenica je da kreator kojeg brend odabere ima određen broj pratitelja kojima se sviđa vrsta sadržaja koju objavljuje pa mu je dovoljno dati smjernice za sponzorirani sadržaj. Isti taj kreator bi trebao imati sposobnost uzeti u obzir činjenice o robnoj marki koju želi promovirati te na temelju toga kreirati sadržaj na koji će njegova publika obratiti pozornost. Isto tako, bilo bi dobro da se prije lasniranja marketinške kampanje brend s kreatorima posavjetuje oko sljedećih pitanja:

Koji je najučinkovitiji sponzorirani sadržaj koji je kreator u prošlosti objavljivao i koje su kampanje bile najuspješnije?

Koju vrstu sadržaja voli njegova publika?

Na koju vrstu sadržaja publika najbolje reagira?

Kako se sve proizvodi mogu smislenu ukomponirati u sadržaj kreatora?

YouTube više nije platforma samo za marketing beauty proizvoda

Brandovi povezani s industrijom ljepote bili su jedan od prvih koji su se odlučili na suradnju s kreatorima na YouTubeu, a upravo ti kreatori su uspostavili ogromnu prisutnost među publikom na YouTubeu. Oko 86 posto od 200 najboljih videozapisa povezanih s ljepotom na YouTubeu napravili su sami kreatori, a ne profesionalci ili robne marke, pokazuju podaci Think with Google.

Zanimljivo je da kreatori sadržaja sve više jačaju i izvan kategorije ljepote. Njihov sadržaj je sve popularniji u područjima kao što su: grickalice, igračke, pića, automobili i elektronika. Najviše pozornosti privlači video sadržaj koji pojašnjava kako nešto napraviti, izraditi ili popraviti. Takvi 'how-to' videozapisi su čak popularniji od glazbenih i gaming videa. Drugim riječima, YouTube se koristi za rješavanje problema. Ima li išta bolje za brend kada to rješenje, njegov proizvod ili uslugu, prezentira kreator sadržaja kojem publika vjeruje?

Po čemu bi kreatori trebali biti drugačiji od zvijezda?

Dok slavne osobe trebaju biti besprijekorne, u dobroj fizičkoj formi i pratiti trendove, potrošači očekuju od kreatora sadržaja na YouTubeu da budu prijateljski raspoloženi, smiješni, a ponekad i nesavršeni. Upravo to pojačava njihovu vjerodostojnost.

Dobar primjer za to su kreatori sadržaja na JoomBoosu, najbrže rastućem YouTube kanalu s originalnim sadržajem, koji ostvaruje najveći doseg kod Generacije Z i Milenijalaca od čak 1,5 milijuna gledatelja mjesečno. Osim što su dio najveće regionalne mreže kreatora te dio najuspješnijeg digitalnog brenda za mlade, JoomBoosovci su zabavni, otkačeni, vjerodostojni i kreativni.

Platforma JoomBoos okuplja odabrane talente s kojima razvija timski duh i potiče ih na međusobnu suradnju, educira ih i usmjerava da daju najbolje od sebe. Unutar mreže kreatori imaju priliku razvijati svoje talente i ostvariti jedinstvene suradnje.

Zajedničkim snagama na autentičan način kreiraju zabavan sadržaj za svoju publiku te pronalaze najbolja rješenja za brendove. JoomBoos ne okuplja slavne osobe, već poznate i nove kreatore sadržaja koje publika sve više obožava. Stoga ne čudi da su osvojili 12 svjetskih i europskih nagrada i priznanja.