Kako smo strepili hoće li izložba u tunelu uopće uspjeti, a bila je senzacija

Postav je u mjesec i pol razgledalo 100.000 ljudi/Petar Glebov/PIXSELL

Krajem siječnja izložba Croatia je Hrvatska, održana tijekom jeseni 2017. u tunelu Grič u Zagrebu kao dio obljetnice Croatia osiguranja, dobila je nagradu za najbolje dizajniranu izložbu na svijetu prema mišljenju svjetskog udruženja dizajnera interijera. Žiri je odluku objasnio vrlo jednostavno: "Pobjednici su pokazali koliku moć ima kvalitetan dizajn u emocionalnom povezivanju s korisnicima. Bilo nam je drago vidjeti raznolikost inovativnog, toplog i funkcionalnog dizajna interijera iz cijeloga svijeta".

Uz agenciju Brigada na projektu su radili timovi korporativnih komunikacija Adris grupe i Croatia osiguranja te agencije Millenium promocija i Bruketa&Žinić&Grey, u suradnji s Turističkom zajednicom grada Zagreba. "I prije razvijanja koncepta znali smo da želimo postaviti izložbu koja treba biti doživljaj u prostoru. Tražili smo neuobičajen prostor koji je sam po sebi doživljaj i otvara mogućnosti da se sadržaj poveže s prostorom i stvori jedinstvenu priču. Znali smo da trebamo prikazati povijest i tunel se svojom linearnom formom pokazao kao idealan za takav način izlaganja. Hodanje kroz povijest s raznim doživljajima i nepredviđenim stvarima koji vas dočekaju putem", prisjetila se Marina Brletić, arhitektica i voditeljica specijalnih projekata u Brigadi. Prije tri godine kada su započeli raditi na ideji tunel Grič nije bio saniran i iako je sanacijom otklonjeno dosta problema, nisu smjeli, kaže, apsolutno ništa pričvrstiti, bušiti niti na bilo koji način zadirati u tunel.

Našli lijek protiv prirodne vlage

"Planirali smo izloške postavljati na limove koji su pratili presjek tunela, koncept je bio raditi zone svjetla i mraka, tunel nije bio osvjetljen, te time stvoriti dramatiku hodanja kroz povijest. Kako se to promijenilo sanacijom tunela, nastala je ideja da desetljeća budu podijeljena u cjeline koje čini zasebna samostojeća rešetka u jednostavnom modulu, s pozadinskim osvjetljenjem vivac panela i dodatnim spot reflektorima na pojedine izloške", objašnjava Brletić. Ističe da su morali smisliti kako izložiti sav sadržaj, a da tunel nakon završetka izložbe izgleda kao da se ništa nije dogodilo. Zato su i došli na ideju samostojećeg sustava u tunelu, 'tunela u tunelu', rešetke koja nosi sadržaj, a dovoljno je prilagodljiva da se može transportirati, sastaviti i rastaviti te montirati u tunelu u kratkom vremenu.

Naime, za sve radove imali su ukupno mjesec i pol dana, a osim rešetkaste konstrukcije, trebalo je izvesti sve bočne tunele s njihovim atrakcijama, postaviti panele na rešetku, dovesti kišu u centar tunela, postaviti sve projektore, scenografiju, rasvjetu… Iz Brigade na izložbi su radili Dominik Cergna, Marija Lukić, kreativni direktor Brigade Damjan Geber i naša sugovornica. Kako tvrdi Brletić, doprinos su dali i umjetnici i scenografi Ivan Marušić Klif, Morana Stinčić i Igor Lenard, Ivan Kožar radio je reprodukcije izuma Nikole Tesle, a Alem Korkut postavio svoju skulpturu Praćki. Bravarija Herceg postavljala je metalnu konstrukciju, Qtech Design je složio sustav kiše u centralnom dijelu, Fedtiskao panele, Inki Dinki je izveo električarske radove, a imali su i pomoć studenata.

"Izazovi nisu prestajali, gotovo svaki dan su izbijali novi. Do otvorenja nismo bili sigurni kako će ljudi reagirati pa smo napravili generalnu probu tjedan prije na koju smo pozvali suradnike, kolege i prijatelje i pitali što misle. To se pokazalo konstruktivno jer smo dobili informacije i kritike koje smo popravljali i mijenjali do otvorenja. Velik izazov bila je vlaga u tunelu, prirodno prisutna, zato smo sve izvodili od vodootpornih materijala, a izazov je bio predvidjeti projektore, televizore, zvučnike, namještaj, scenografiju koje vlaga neće uništiti ili pokvariti", kaže Brletić.

Publika utkala i svoje priče

Osim fizičkog izlaganja 179 povijesnih artefakata, koje je odabrao autor sadržajnog koncepta izložbe Božo Skoko, od početka je ideja bila da to ne bude samo prikaz povijesti Hrvatske, Zagreba i Croatia osiguranja već da i obični građani 'pišu' tu povijest i izložbu nadopunjuju osobnim pričama i povijesnim fotografijama i tako je učine prvim povijesnim pregledom koji pišu ljudi sami. Bruketa&Žinić&Grey su napravili kampanju kojom su omogućili sudjelovanje građana. Brletić napominje kako bez suradnika iz različitih agencija i struka nikad ne bi mogli realizirati tako velik projekt.

Na projektu je surađivalo čak 30-ak partnerskih institucija od Hrvatskoga povijesnog muzeja do Croatia Recordsa. Agencija Millenium promocija je odradila važan PR dio kampanje i bila zadužena za cjelokupni sadržajni postav. Agencija Bruketa&Žinić&Grey je dizajnirala sve izložene reprodukcije, osmislivši i digitalni dio koji je omogućio posjetiteljima da izlažu djeliće svoje povijesti, na što su odlično reagirali te obogatili sadržaj svojim pričama i pomogli da izložba bude potpuna tek na dan zatvaranja.

"Izložbu je posjetilo 100.000 ljudi. Za tako veliku posjećenost posebno je zaslužan tim iz Millenium promocije i agencije Bruketa&Žinić&Grey, jer je zahvaljujući kampanji svatko mogao poslati svoju fotografiju i sudjelovati u izložbi te time utkati osobnu priču u povijest Hrvatske i Croatia osiguranja", pohvalila se Brletić.