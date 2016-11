Janina priča o vječnoj ljubavi Malene i Klepetana osvojila srebro na Epica nagradama

Foto: PR

Janina kampanja “Malena i Klepetan” i agencija Imago dobili su prestižnu srebrnu nagradu na međunarodnom natjecanju Epica Awards, jedinoj kreativnoj nagradi čiji je žiri sastavljen isključivo od predstavnika medija posvećenih oglašavanju i komunikacijama. Dodjela jubilarnog 30. izdanja Epica Awards, na kojem je hrvatska kampanja osvojila srebro u kategoriji Online kampanja za hranu i piće, održala se 17. studenog u Amsterdamu.

„Treće po redu, svjetsko priznanje, dodijeljeno kampanji Malena i Klepetan, definitivno je označilo 2016. godinu kao najuspješniju do sada za Jana Vodu s porukom. Emocije koje je donijela ova kampanja pretvorene su u predivne nagrade kojima se ponosimo, a suradnja s našom agencijom Imago dobila je još jedan pečat kvalitete. Zahvaljujem još jednom cijelom svom timu u stvaranju ove jedinstvene priče o ljubavi koja je dotaknula prvenstveno naše potrošače, a zatim i stručnjake diljem svijeta“, poručila je Iva Balent, izvršna direktorica marketinga Agrokora.

Predselekcijski žiri od preko 100 novinara širom svijeta, a zatim i veliki žiri u jakoj konkurenciji između 3806 radova iz 66 zemalja dodijelio je nagradu Janinoj kampanji koju je potpisala agencija Imago Ogilvy.

“Posebno mi je draga nagrada na Epici i to iz dva razloga. Zato što je ovo prva Epica za Imago, a drugi jer nas je nagradio objektivni novinarski žiri. Kad se kreativci nagrađuju međusobno to ponekad zna biti stručno gledanje na stvari, odmaknuto od stvarnosti. Međutim, kad te nagrade stručni novinari koji prate oglašavanje u cijelom svijetu, onda je to dosta objektivna ocjena. Ono što mogu obećati je da Jana i Imago sigurno neće stati na ovome i da priča o bezgraničnoj ljubavi leti i dalje,” kaže Igor Mladinović, glavni kreativni direktor iz agencije Imago Ogilvy.

Epica natjecanje osnovano je 1987. godine. Ističe se nezavisnim pristupom struke te globalnom medijskom pokrivenošću. Pokrenuta kao prvo natjecanje unutar oglašivačke industrije u Europi, danas slovi kao međunarodno priznanje kreativnosti, privlačeći svake godine na tisuće prijava iz više od 70 zemalja.