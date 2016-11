Hrvatske kampanje briljirale na SEMPL-U

Uručivanje nagrade

Na 18. natjecanju za najbolje medijske strategije - SEMPL, održanom prošlog tjedna u Portorožu kampanja "Malena i Klepetan koju potpisuje agencija ImagoOgilvy, osvojila je zlatnu nagradu u kategoriji Best use of digital world te u samo nekoliko mjeseci pridobila stručne žirije čak četiri marketinška festivala.

Osim ove kampanje, briljirala je i kampanja ˝Počeši s razlogom˝ Ožujskog Piva osvojila je zlato u kategoriji Best targeted campaign koja je nastala kao plod suradnje agencija BBDO i, Pragma komunikacija te TH antitalent produkcije.