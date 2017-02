HBO Premium i HBO GO na poklon do kraja godine

FOTO: Press

Ako se iz bogatog HBO portfelja izdvoje još filmske uspješnice poput Deadpoola, Kung Fu Pande, Stevea Jobsa ili Kapetana Amerike, dolazimo do trenutno najidealnije formule za bezbrižno „binđanje“ ispred televizijskog (ili bilo kojeg drugog) ekrana. Zato što donosi najbolje filmove i serije bez reklama s hrvatskim titlovima. Čiji su novi nastavci spremni za gledanje samo nekoliko sati nakon američke premijere, i to u HD kvaliteti.

Iskon je upravo predstavio akcijsku ponudu unutar koje je televizijski HBO Premium paket besplatan novim i postojećim korisnicima do kraja godine. Sadrži pet TV kanala (HBO 1, 2 i 3, Cinemax i Cinemax 2), njihove HD inačice, HBO On Demand digitalnu videoteku s oko 2500 naslova te HBO GO uslugu koja omogućava pristup još većem broju HBO sadržaja putem svih zaslona: Smart TV-a, mobitela, tableta, računala, Chromecasta i sl. Po isteku poklonjenog perioda, Iskonovci koji odaberu ovaj paket imat će mogućnost nastaviti plaćati uslugu samo 20 kuna (umjesto redovitih 69 kuna) mjesečno sve do 2020. godine.

Detalji akcije za sve ljubitelje serija i filmova se nalaze na adresi https://www.iskon.hr/HBO. Ponuda se može iskoristiti od 15.2. do 15.3.2017. godine.