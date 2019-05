Grayling osvojio nagradu Public Affairs Consultancy of the Year

FOTO: Press

Žiri predvođen Paul Holmesom s platforme Holmes Report naveo je: „Grayling je jedna od rijetkih tvrtki koje mogu spojiti predane stručnjake s područja Public Affairsa iz svake zemlje EU kako bi pružili svoje viđenje situacije i usluge. Također, Grayling se uspio etablirati kao predvodnik u strateškom razmišljanju po pitanju Brexita, adresirajući rizike vezane uz lance nabave kompanija i pružajući podatke i analize ključnim odborima u Ujedinjenom Kraljevstvu.“

Public Affairs tek je jedan od stupova poslovanja Graylinga (agencija se također bavi korporativnim komuniciranjem te odnosima s javnošću), međutim upravo je u ovom području u 2018. godini ostvarila najsnažniju izvedbu s porastom od 15%. Rast je potaknut nizom novih projekata s klijentima kao što su, između ostalih, Molson Coors, BetStars, Bristol-Myers Squibb, Danone, Environmental Defense Fund i Herbalife Nutrition.

Russell Patten, izvršni direktor agencije Grayling Bruxelles i predsjednik European Public Affairsa, izjavio je: „Ovo je prestižna nagrada i timovi Graylinga diljem kontinentalne Europe vrlo su ponosni ovim postignućem. Kako političke i regulatorne okolnosti za mnoge tvrtke postaju sve izazovnije, raste potražnja za savjetovanjem na području Public Affairsa. Iz perspektive Bruxellesa većina fokusa bila je usmjerena na nesigurnost uzrokovanu Brexitom, međutim očekuje se kako će EU izbori još više protresti izgled političke scene EU-a.“



Jan Simunek, izvršni direktor Graylinga za kontinentalnu Europu, dodao je: „Public Affairs strateški su prioritet za agenciju Grayling u Europi već nekoliko godina. Razvili smo raznovrsnu ponudu za klijente, koju smo temeljili na znanju i iskustvu više od stotinu izvanrednih Public Affairs konzultanata diljem regije – od Madrida pa sve do Moskve.“

Kampanja za strateško savjetovanje o umjetnosti i brendovima također nagrađena

Grayling Rusija također je primio nagradu 2019 IN2SABRE Award EMEA CERTIFICATE OF EXCELLENCE u kategoriji PR Agency Marketing. Kako bi se naglasili ključni čimbenici uspješne suradnje između korporativnih i kulturnih institucija, Grayling je objavio dva iscrpna izvješća: „Muzeji na raskrsnici: uloga korporativnih partnerstava“ (2019) i „Brandovi i umjetnost: Učiniti kreativna partnerstva funkcionalnim“ (2017). Autorica oba izvješća, Anastasia Elaeva iz Graylinga u Moskvi, redovno dobiva pozive za održavanje predavanje na temu kreativnih partnerstava – poput onih, na British Higher School of Art and Design u Moskvi i na nadolazećoj međunarodnoj konferenciji “Kulturne institucije i prikupljanje sredstava” koja se održava sljedeći mjesec u Beču.

Lista projekata i kampanja koje su ušle na uži izbor za 2019 EMEA SABRE Awards uključuje superiorna postignuća na području brandinga, upravljanja korporativnim ugledom i odnosa s javnošću. Kampanje ocjenjuje žiri sastavljen od lidera u industriji, a domaćin dodijele je vodeća platforma za vijesti iz PR industrije, Holmes Report.