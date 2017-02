Foxovo otvaranje ureda u Hrvatskoj bio je odličan poslovni potez

Miro Bižić, direktor prodaje Fox Networks Group za Hrvatsku/ Goran Stanzl/PIXSELL

Miro Bižić, direktor prodaje Fox Networks Group, u intervjuu za Poslovni dnevnik govori o rezultatima Foxa nakon uvođenja prodaje oglasnog prostora, porastu payTV-a te gledanosti njihovih kanala i konstantnom obogaćivanju sadržaja. Također, Bižić nam je promentirao i kako se Foxovi internacionalni kanali prilagođavaju lokalnom tržištu, te najavio što gledatelje očekuje u ovoj godini.

Kakvi su rezultati poslovanja u Hrvatskoj otkad ste uveli prodaju oglasnog prostora na kanale iz portfelja FOX Networks Group?

I prije početka aktivne prodaje oglasnog prostora, FOX-ovi kanali su bili prisutni na hrvatskom tržištu kao oglašivačka platforma, od 2012. Posljednje tri godine, otkada smo otvorili ured u Zagrebu ostvarujemo stalan rast u svim najvažnijim poslovnim segmentima. Samo za primjer, već u našoj prvoj cijeloj poslovnoj godini - 2015. - isporučili smo dvostruko veći broj EqGRP-eva nego u 2013., a broj oglašivača smo u tom razdoblju gotovo utrostručili. Već su nam i te brojke bile izvrstan pokazatelj da je otvaranje lokalnog ureda bio dobro procijenjen poslovni potez.

Koliko ste vi zadovoljni s razvojem i koliko je uvođenje NG Wilda u ponudu 2016. utjecalo na rezultate?

Nakon početnih pet kanala (FOX, FOX Life, FOX Crime, National Geographic i 24kitchen ) i izvrsnih rezultata, odlučili smo proširiti naš portfelj. Danas tako predstavljamo ukupno osam kanala - National Geographic Wild te 2 kanala iz grupe Discovery Networks - Discovery Channel i TLC. Kanal NG Wild uveli smo u veljači 2016. i danas nam on, svojim gledanošću, pozitivno pridonosi ukupnom udjelu gledanosti koji naši kanali zauzimaju, a svojim imidžem i pozitivnoj percepciji javnosti.Inače, kanal National Geographic, prema istraživanju Brand Tracker, zauzima prvu poziciju među svim payTV kanalima u Hrvatskoj prema snazi brenda, a zajedno s Discoveryjem i FOX-om nalazi se među top tri kanala zbog kojih bi korisnici promijenili svog payTV providera. Svakako možemo najaviti nastavak širenja portfelja kvalitetnim kanalima koji će nam donijeti još veću širinu sadržaja, povećanje gledanosti ili pak pojačan fokus na neke specifične ciljne skupine.

Koliko je payTV u porastu i zašto je to važno za Fox kanale?

Rast payTV penetracije u Hrvatskoj je konstantan, i što je jako važno - kontinuiran. Od 2011. do 2016. penetracija je kumulativno porasla za otprilike 15 pšosto, pa danas oko 50 posto kućanstava u Hrvatskoj ima pristup nekoj od payTV platformi (MaxTV, VIP TV, bNet, Optima, Iskon, Evo TV itd.). Za usporedbu, u Sloveniji je penetracija 85 posto, a primjerice u Bugarskoj čak 88 posto (Nielsen Establishment survey, proljeće 2016). To nam dodatno potvrđuje da naše payTV tržište ima veliki razvojni potencijal koji će iz godine u godinu pozitivno utjecati na sve sudionike na payTV tržištu. Drugim riječima, s porastom pokrivenosti payTV platformi, sa sadašnjih oko dva milijuna gledatelja, izravno će rasti i mogućnost konzumacije payTV kanala, a tako i njihova učinkovitost za oglašivače. To je jedan od parametara koji i nama jamči siguran daljnji rast.

Od vaših kanala koji u Hrvatskoj bilježi najviše gledatelja?

Naši najgledaniji kanali su FOX i National Geographic. Na FOX-u prikazujemo naše najjače naslove za široku publiku - poput Živih mrtvaca i nedavno započetog Legiona. National Geographic je više orijentiran prema muškoj populaciji no i na njemu smo započeli sa strategijom velikih produkcija poput megahita Mars ili serije Genij, posvećene Albertu Einsteinu.Veseli nas i da Fox Crime bilježi znatan rast gledanosti, pogotovo od rujna prošle godine - i na tom kanalu emitiramo iznimne naslove, poput Posljednjih pantera (gdje jednu od glavnih uloga ima hrvatski glumac Goran Bogdan), Nijansi plave i najnovije sezone serije Zločinačkih umova.Ključno je napomenuti da u našem portfelju imamo kvalitetan sadržaj za svaku ciljnu skupinu, dok prema podacima o gledanosti, najbolji affinity index (gledanost u odnosu na osnovnu ciljnu skupinu) ostvarujemo na zaposlenim i urbanim gledateljima visoke i vrlo visoke platežne moći koji su u svojim kućanstvima donosioci odluke o kupnji i raspolažu kućnim budžetima. Sve to doprinosi da se istovremeno sedam kanala koje zastupa FOX media nalazi među top deset payTV kanala po gledanosti na najrelevantnijoj ciljnoj skupini od 18 do 49 godina starosti.

Što činite po pitanju obogaćivanja sadržaja vaših kanala? Koliko je to važan segment danas?

U cijelome svijetu, pa tako i u Hrvatskoj pratimo globalne prioritete našeg središnjeg ureda u Los Angelesu. Kao što znate, sve ključne premijerne sadržaje lansiramo unutar 24 sata nakon američkih premijera u preko 125 zemalja diljem svijeta. Gledatelji u Hrvatskoj na taj način uz naše kanale imaju priliku biti dio globalnog gledateljstva i uvijek prvi vidjeti vrhunske sadržaje. Po tome smo jedinstveni. Ono što nas također izdvaja od drugih je to što i sami proizvodimo sadržaj, a o njegovoj kvaliteti i atraktivnosti najbolje govore i mnogobrojne nagrade. Samo za primjer, za 2016. godinu imali smo čak 12 nominacija za Zlatni globus, a naša produkcijska kuća FX Networks osvojila je 18 Emmy nagrada za 2016.

Za određene serije reklame puštate mjesecima unaprijed, primjerice seriju Legion ste najavljivali mjesecima, sada najavljujete dramsku seriju 24. Kakav efekt to ima na gledanost serije kada krene emitiranje?

Važno je naglasiti da mi promatramo naše sadržaje kao samostalne brendove i na taj im način marketinški i pristupamo. Naša komunikacija ne sastoji se samo od puke informacije o početku emitiranja neke serije - mi naše top programe promoviramo tijekom cijele godine jer od njih gradimo brendove. Ključna prednost koju tu imamo je što mi znamo što je naša dugoročna strategija i kako je provodimo - i sadržajno i marketinški. Primjerice, mi u Foxu već sada znamo koji su nam sve globalni prioriteti za National Geographic za 2018.

Možete li nam najaviti što nas očekuje početkom ove godine na FOX kanalima?

U samo posljednjih desetak dana imali smo čak tri fantastična lansiranja: nova serija Legion, nova sezona Živih mrtvaca te novo poglavlje akcijskog serijala 24 - 24: Nasljeđe. A ubrzo nam slijede još dvije iznimno uzbudljive stvari: nova sezona Zakona braće koja kreće 06.04. te već spomenuta prva sezona serije Genij, s početkom emitiranja 23.04.. Za marketinšku najavu te serije na ovogodišnjem SuperBowlu kreativni tim National Geographica već je osvojio i jednu od najprestižnijih nagrada oglašivačke industrije - Super Clio.

Lokalni sadržaji

Kako se vaši internacionalni kanali poput 24 kitchen i National Geographica prilagođavaju lokalnom tržištu?

Radimo na dodavanju lokalnog sadržaja na ta dva kanala. Uvijek nastojimo kombinirati globalno i lokalno, što uključuje i naše promocijske aktivnosti. Primjerice, povodom premijerne epizode serijala Mars na National Geographicu u City Centeru one Zagreb East i West, te u City Centeru one Split, organizirali smo izložbu kojom smo prikazali putovanje, slijetanje i život na Marsu. Kao primjer odlične lokalne promocije možemo izdvojiti lansiranje serije Outcast: Zagreb je, kao jedan od 12 svjetskih gradova, bio dio globalnog eventa FOX Networks Group u sklopu kojeg su se diljem svijeta oslikavali murali s kadrovima iz prve epizode Outcasta.