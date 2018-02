Društvene mreže su pogoršale ionako nezavidno stanje u domaćim medijima

Novinare je društvo zakonskim odlukama stavilo u podređeni položaj/Thinkstock



Njemački Erich Broch Institute for International Journalism zadnjih nekoliko godina koordinira istraživanje vjerodostojnosti medija u Europi (Media Accountability and Transparency in Europe), kojim su obuhvaćene sve zemlje Europske unije, neke od značajnijih arapskih zemalja te zemlje istočne Europe. Od ove godine prvi put u istraživanje je uvrštena Hrvatska, koja ...